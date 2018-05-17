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Увидев себя в сюжетах СМИ, зачинщики драки явились в милицию
Инцидент произошел 9 мая в Минске на улице Ленина.
Как сообщает сайт ГУВД Мингорисполкома, 9 мая в Минске на улице Ленина группа молодых людей избила водителя «Мазды». При этом был поврежден автомобиль.
После публикации видео очевидца в СМИ, зачинщики драки явились в Ленинское РУВД.
«Молодые люди признали вину и готовы нести ответственность за содеянное. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливается объективная картина произошедшего», — говорится в сообщении ГУВД.
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