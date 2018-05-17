Увидев себя в сюжетах СМИ, зачинщики драки явились в милицию

Инцидент произошел 9 мая в Минске на улице Ленина.

Как сообщает сайт ГУВД Мингорисполкома, 9 мая в Минске на улице Ленина группа молодых людей избила водителя «Мазды». При этом был поврежден автомобиль.

После публикации видео очевидца в СМИ, зачинщики драки явились в Ленинское РУВД.

«Молодые люди признали вину и готовы нести ответственность за содеянное. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливается объективная картина произошедшего», — говорится в сообщении ГУВД.