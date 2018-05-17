Климовичский ЛВЗ – банкрот. В сети угорают: «Убыточный производитель «наркотика»

Климовичский ликеро-водочный завод признан банкротом и находится в стадии санации, сообщает пресс-служба Верховного суда.

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В отношении предприятия начата процедура санации сроком до 15 ноября 2019 года – там надеются восстановить платеждеспособность. Климовичский ЛВЗ входит в состав холдинга «Минск Кристалл Групп» и является вторым по величине налогоплательщиком в Могилевской области.

Ранее причинами финансовых проблем на заводе назывались высокая кредитная нагрузка (в основном в валюте) и содержание убыточного подсобного хозяйства.

На дискуссионной площадке talks.by недоумевают, как предприятие могло докатиться до банкротства, и шутят (хотя все это совсем не смешно) на эту тему:

«Очень жаль – была большой поклонницей его продукции».

«Обанкротиться на производстве водки – это еще уметь надо».

«Феерично... Убыточный производитель «наркотика» (пусть и легального)».

«Я просто боюсь даже представить, какая отрасль в стране тогда не убыточна».

«В самой пьющей стране ликеро-водочный завод признан банкротом. Всё что нужно знать об управленцах в этой стране».

«Дай этим хозяйственникам в пиджаках наркоторговлю – разорятся, поставь управлять борделем – тоже в убытках будут. Подари им пустыню Сахара, так останутся без песка».

«Как такое могло случиться? Ни один самогонщик еще не стал банкротом (если не брать во внимание тех, кого «накрыла» милиция с конфискацией)».

«Львиная доля добавленной стоимости – это акциз. Предприятие не имеет к нему никакого отношения».

«Не верю. Это специально. Хочется выпить...»

«Ребята, давайте спасём ЛВЗ!»