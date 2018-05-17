Синоптики: дожди отступят в воскресенье

Прогноз погоды на ближайшие дни.

Сегодня, 17 мая до 21часа на большей части территории страны ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах град.

В Минске до 21 часа ожидается гроза, при грозе местами по городу шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В связи с грозами Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение.

18 мая ожидается облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди. Местами грозы. Ветер неустойчивый, слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +9..+15°С, во второй половине дня повысится до +17..+23°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

19 мая на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+14°С, максимальная днем +16..+23°С.

20 мая преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по востоку страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер северный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +3..+8°С, по юго-востоку +9..+12°С, максимальная днем +14..+21°С.