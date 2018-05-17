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17.05.2018
Илья Горин
Как президент Лукашенко подвинул голливудскую звезду Кейджа. Фотофакт

Оба стали звездами соцсетей, причем, далеко за пределами Байнета, после того как в гостях облачились в зарубежные национальные костюмы.

Уже сутки свежее фото Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем, сделанное в Таджикистане, сопровождаются шутками. «Теперь мы видели всё», - комментируют в Беларуси, Украине, Молдове и других странах.

До этого лидером в данной категории был голливудский актер Николас Кейдж. Обладатель «Оскара» и «Золотого глобуса» в прошлом году попал под шуточный обстрел комментаторов после визита в Казахстан.

Его фото до сих пор используется для создания новых мемов. Но, похоже, теперь у Кейджа появится белорусский конкурент.

 
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