«Деревня уже очень запущена»: удастся ли властям поднять село? Видеоопрос

В Год малой родины Intex-press спросила у жителей Барановичей, смогут ли власти поднять деревню и что для этого нужно сделать.

Многие из опрошенных считают, что деревня умирает, но если повысить там зарплату и создать современную инфраструктуру, то это можно остановить.

Вот некоторые ответы: «Навряд ли. Уже сколько их поднимают, елки-палки», «На Могилевщине до такой степени добитая деревня, что до сих пор поля не паханные», «Деревня уже очень запущена».