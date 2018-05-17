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В мире
17.05.2018
Американца убило взрывом вейпа во время курения

В США зарегистрирован первый случай смертельного исхода из-за взрыва электронной сигареты.

Как установила полиция Флориды, 38-летний житель города Сент-Питерсберг в этом штате получил ожоги 80 процентов тела и повреждения черепа после того, как его вейп взорвался, сообщает ВВС.

Тело Толлмаджа Д'Элии нашли 5 мая сотрудники пожарной службы в его доме. Согласно результатов медицинской экспертизы, причиной смерти стало проникновение двух металлических объектов, то есть частей электронной сигареты, в черепную коробку.

В полиции уверены, что вейп взорвался во время курения. Взрыв спровоцировал пожар в доме мужчины.

Вейп, ставший причиной пожара и смерти жителя Флориды, был произведен филиппинской компанией Smok-E Mountain. От относится к типу так называемых «модов», то есть электронных сигарет с емкой батареей и широкими возможностями для модификации.

 
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