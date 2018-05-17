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Скандалы
17.05.2018
Катерина Борисевич, фото Надежда Бужан, TUT.BY
Прокурор запросил 13 лет для пенсионера, убившего в Жодино предпринимателя

63-летнего Евгения Шульгу обвиняют в незаконном хранении оружия и убийстве 40-летнего Дмитрия Коваленка. Семьи много лет враждовали, ходили по судам, пытались разделить имущество.

— Во время прения сторон гособвинитель запросил для Шульги 3 года лишения свободы за хранение оружия, 12 — за убийство. А итоговое наказание — 13 лет. Мы, конечно, настаиваем на максимальном сроке — 15 годах, — комментирует TUT.BY потерпевшая Наталья Коваленок, жена убитого предпринимателя.

Неделю назад суд Жодино начал слушание уголовного дела в отношении пенсионера Евгения Шульги. Ему предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса — ч. 2 ст. 295 (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия) и ч. 1 ст. 139 (Убийство). Во время процесса Шульга заявил: обрез нашел случайно, поэтому виновным себя по ст. 295 не признает, убийство не отрицает, но только с оговоркой: преступление он совершил не умышленно, все вышло случайно.

Суд проходит в нервной обстановке. Родственники продолжают выяснять отношения, больше говорят о разделе имущества, чем об убийстве.

Напомним, убийство предпринимателя из Жодино Дмитрия Коваленка произошло в его собственном магазине. В 11 утра в помещение зашел Евгений Шульга и выстрелил в мужчину. Обвиняемый и жертва не чужие люди — убитый приходился родным братом зятя пенсионера, 7 лет семьи не могли договориться между собой, ходили по судам и делили имущество.

Отношения между родственниками испортились в 2009 году, когда в ДТП погиб старший брат Дмитрия — бизнесмен Александр. Смерть близкого им человека разделила родственников на два лагеря. С одной стороны в суде выступали жена погибшего предпринимателя Снежана и ее отец Евгений Михайлович, с другой — родители Александра, позже их стал представлять младший сын Дмитрий. 4-комнатная квартира, коттедж в 500 квадратов, магазин, земельный участок, машины — вот то имущество, которое осталось после гибели бизнесмена.

Накануне преступления дочка и жена обвиняемого просили Шульгу не писать очередную жалобу, они даже поругались на этой почве. Однако мужчина поехал на почту и отправил очередное письмо, а затем поехал в магазин Дмитрия Коваленка, прихватив обрез.

— И тут случайно увидел машину Дмитрия, в голове стукнуло: «Он же трус и под обрезом мне расскажет, кто ему помогает». Остановил машину, взял сумку с обрезом и пошел в магазин. Достал обрез, Дмитрий сидел в углу, и я спросил: «Дима, кто тебе помогает?» Он ответил: «Если бы ты знал, какие у меня подвязки! Я заберу все и у тебя, и у твоей дочки». И в этот момент прозвучал выстрел. В голове был туман, — вспоминает обвиняемый Евгений Шульга.

В пятницу, 18 мая, обвиняемый выступит с последним словом. Потерпевшие заявили моральные иски на сумму 300 тысяч.

 
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