«Русский Илон Маск», которого пытали и насиловали в СИЗО, покончил с собой

Это версия следователей.

Следствие «достоверно установило», что топ-менеджер компании «Новит Про» Валерий Пшеничный покончил жизнь самоубийством в СИЗО номер четыре. Об этом агентству ТАСС сказала руководитель управления Следственного комитета по Петербургу Александр Клаус.

По его словам, сейчас выясняются мотивы, которые побудили бизнесмена уйти из жизни. Оперативники не исключают, что Пшеничного довели до самоубийства, но кто это сделал – сокамерники или сотрудники СИЗО — пока неясно.

Напомним, тело предприниматели, которого в российских СМИ назвали «русским Илоном Маском», обнаружили в камере в СИЗО в феврале. Новая газета рассказала про этот тихий ужас, обозначив, почему несостоятельна версия о самоубийстве.

А частности, на теле предпринимателя судмедэксперты выявили десятки порезов, в том числе на горле, а также синяки и кровоподтеки во рту. Кроме того, медики обнаружили следы сексуального насилия — семенная жидкость была в прямой кишке и во рту погибшего. Оставили ее, как заключили судебные врачи, «не менее двух мужчин».

В свою очередь руководство ФСИН настаивало, что все эти травмы мужчина нанес сам себе.

Валерий Пшеничный был фигурантом уголовного дела о хищении ста миллионов у Минобороны при создании 3-D модели подводной лодки. По словам его жены Натальи, муж незадолго до гибели прислал ей записки, в которых писал: «никому ничего не плати, вообще ничего».