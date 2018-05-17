Назван главный герой сериала «Властелин колец»

Но официального подтверждения этому в Amazon пока не дали.

Король Арагорн станет главным героем первого сезона сериала «Властелин колец» по произведениям писателя Джона Рональда Руэла Толкина. Сюжет будет сконцентрирован на ранних годах персонажа, которого в киноэкранизации «Властелина колец» Питера Джексона сыграл Вигго Мортенсен.

Сериал по мотивам романа-эпопеи Толкина продлится как минимум пять сезонов. На его съемки планируется потратить 1 млрд долларов. Есть также некие «материалы из полнометражных экранизаций» Питера Джексона, которые будут использованы при создании сериала.