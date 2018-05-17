Макаревич рассказал, как ждал от «Почты России» заграничную посылку

Известный музыкант поделился историей про «последнего почтальона».

— Не могу не рассказать. Пару месяцев назад стилист группы «Битлз» Лесли Кавендиш (он в прекрасной форме, несмотря на годы) написал и издал книгу «The Cutting Edge» про его жизнь и работу с Битлами и послал мне экземпляр — по почте. Я, понятно, ждал с трепетом, — пишет Андрей Макаревич в Facebook. — Неделя, другая, третья, месяц — Лесли спрашивает: получил книжку, прочитал? Не получил! И уже извинился перед ним за нашу чудесную почту, и почти перестал ждать.

Но наш директор не поленился и пошел в районное почтовое отделение (в самом центре, Лесли посылал книгу на адрес ДжемКлуба). Нету, говорят.

Директор еще раз не поленился и пришел через неделю. Видимо, говорил построже. И посылку… нашли! На полке. А на вопрос «Как же так?» ответили — у нас уволился ПОСЛЕДНИЙ почтальон, вот мы и не имеем возможности доставить ни посылку, ни извещение.

Центр Москвы, май 2018г.