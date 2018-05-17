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Общество
17.05.2018
Петр Гайдук
Депутаты приняли новую редакцию Жилищного кодекса. Эксперт объяснил, в чем абсурд

«Народные избранники» приняли в первом чтении закон, которым в новой редакции излагается Жилищный кодекс. После публикации «Салідарнасці» в законопроекте исправили норму, которая могла бы повлечь негативные последствия для значительной части белорусов.

Иллюстрация: vasya-lozhkin.ru

В документе все же прописали обязанность участников долевой собственности оплачивать расходы по содержанию общего имущества соразмерно своей доле.

Однако юрист и редактор сайта statut.by Александр Горбач в комментарии «Салідарнасці» назвал причину, по которой принятие Жилищного кодекса в новой редакции выглядит все же абсурдной ситуацией.

Александр Горбач, фото из личного архива

– Дело в том, что в Совмине лежит уже согласованный всеми министерствами проект нового указа по товариществам собственников. Указ очень прогрессивный. Но глава нового Жилищного кодекса, регулирующая деятельность товариществ собственников и жилищных кооперативов, полностью противоречит этому проекту указа. Потому что базируется на нормах действующего Указа № 538. То есть мы имеем абсурдную ситуацию. С одной стороны, разработан новый более совершенный и прогрессивный указ. С другой – принимают новую редакцию Жилищного кодекса, который базируется на старом, – объяснил собеседник, и дополнил:

– Теперь не знают, как идти к президенту с проектом нового указа, поскольку ими же предложенная новая редакция Жилищного кодекса говорит о другом.

После публикации «Салідарнасці» в Палате представителей обсудили загадку в законопроекте

Но и это еще не все. Юрист удивлен действиями Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

– Еще больший абсурд заключается в том, что и проект указа, и новую редакцию Жилищного кодекса готовило Министерство ЖКХ. Одно и то же министерство родило два противоречащих друг другу проекта нормативно-правовых актов! Боюсь, там сейчас не знают, как выходить из этой ситуации, – считает Александр Горбач.

Эксперт сделал прогноз: вероятно, новый указ все же примут – и тогда вновь придется переделывать Жилищный кодекс.

Так уже было: действующий кодекс был принят в 2012 году, его нормы, касающиеся совместного домовладения, были взяты с действующей тогда редакции Указа № 538. Кодекс вступил в силу в марте 2013 года, а уже в октябре Указом № 461 Указ № 538 был перекроен по-новому. И вышло, что Жилищный кодекс буквально через полгода после вступления в силу уже нужно было переписывать.

 
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