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Общество
17.05.2018
Салiдарнасць
Почти все «народные избранники» проголосовали за новый «декрет о тунеядстве»

Против — два человека.

В парламенте обсудили новый «декрет о тунеядстве». Все присутствующие депутаты проголосовали за, кроме Анны Канопацкой и Елены Анисим, сообщает TUT.BY. Напомним, эти единственные оппозиционные депутаты также голосовали против изменений в Закон о СМИ.

Декрет о содействии занятости населения в парламенте представила министр труда Ирина Костевич. По ее словам, в стране «впервые внедрен комплексный подход по мониторингу ситуации на рынке труда», «декрет направлен на формирование условий, при которых гражданин будет сам заинтересован в официальном трудоустройстве».

Министр рассказала, что сейчас идет процесс «актуализации состава комиссий», которые будут работать с базой трудоспособных граждан, не занятых в экономике, и разбирать их сложные жизненные ситуации.

— База будет сформирована к 1 декабря 2018 года, в последующем будет ежеквартально актуализироваться, — рассказала министр.

— Сегодня в стране создана государственная служба занятости, по какой причине по всей стране создается очередная надстройка в виде комиссий? — спросила депутат Анна Канопацкая.

Як дэпутатка Канапацкая паспрачалася з міністрам працы

Министр объяснила, что в комиссию входят представители разных служб. Представители МВД помогут в работе с асоциальными неработающими, налоговые органы — со скрытой занятостью. Половина обратившихся в комиссии была трудоустроена.

После депутат призвала коллег не голосовать за декрет — «он противоречит международным нормам и унижает достоинство».

«Случилось страшное». В Беларуси строится новая система слежки за гражданами?

Депутат Елена Анисим уточнила, нужна ли новая база, при том, что похожую сегодня ведет Регистр населения.

— Министерство труда работает над созданием базы данных. Основа — база Министерства по налогам и сборам, ядро — Регистр населения, — объяснила министр труда. — Минтруда — собственник, оператор — центр информационных технологий Минтруда. Где-то 15 августа мы будем обращаться ко всем госорганам сделать предварительную загрузку в эту базу данных. 15 ноября мы будем иметь сформированную базу данных, к которой 1 декабря будет открыт доступ во всех исполкомах.

Байнет: «Анне и Лене респект!»

В сети обсуждают поддержку депутатами декрета. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«Хоть фамилии виновных долго искать не придется, когда придет время отвечать за деяния».

«А как же по-другому. Ведь депутаты у нас в парламенте — «народные».

«Вот так «народные избранники» проголосовали единодушно, а якобы «работающие на Госдеп» два депутата проголосовали против!».

«Работать за 150 рублей? В колхозах люди по три месяца зарплаты не видят!»

***

Александр Лукашенко подписал декрет № 1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов. При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты.

Позже правительство определило, кто будет подпадать под действие обновленного документа по тунеядству — декрета № 1. Не занятые в экономике белорусы, которые подпадают под действие тунеядского декрета, будут по полной стоимости рассчитываться за три услуги: газоснабжение, подогрев воды и отопление.

Министр труда рассказала о том, за что еще тунеядцы могут заплатить по полной

Формировать базу тунеядцев будет Минтруда. Эту базу планируют создать к 1 декабря этого года, она будет обновляться раз в квартал.

 
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