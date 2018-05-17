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Общество
17.05.2018
Пять основных изменений в Уголовный кодекс, которые предлагают власти

Национальный правовой интернет-портал Беларуси опубликовал проект закона об изменениях в Уголовный кодекс.

Документ подготовлен Советом министров и внесен на рассмотрение в парламент. Предлагаемый законопроект еще может быть скорректирован.

Наша Нiва обращает внимание на пять существенных изменений, предусмотренных законопроектом. И отмечает, что всем желающим предлагается направлять свои предложения по совершенствованию изменений в Уголовный кодекс.

«Деятельность от имени незарегистрированной организации»

…будет наконец декриминализована. Абсурдная норма, по которой многие молодофронтовцы получили реальные сроки, будет перенесена из уголовного кодекса в административный.

Такова была одна из настоятельных рекомендаций Евросоюза.

Максимальное наказание будет составлять 50 базовых величин, но в случае признания вины — всего 0,5 базовой.

Смягчение наркотических статей

Как и анонсировалось, ответственность за распространение наркотиков может быть уменьшена, но не значительно. Раньше за это сажали на срок от 5 до 8 лет, будут — от 3 до 8 лет. За преступление в составе группы — от 8 до 15 лет, будет — от 6 до 15 лет. Если раньше предусматривалась конфискация имущества, то теперь будут назначать крупными штрафами.

Измена государству

Ранее изменника могли посадить на срок 7—15 лет. Теперь же военнослужащих и чиновников предлагают рассматривать как особую категорию и приговаривать их в случае измены к 10—20 годам заключения.

Доведение до самоубийства

Ранее под эту трактовку попадало жестокое обращение или систематическое унижение чести и достоинства. Теперь же предлагается значительно расширить формулировку. Под доведением до самоубийства будут понимать угрозу насилия в отношении жертвы или ее близких, клевету или разглашение секретных сведений, если они привели к трагедии.

Кроме того, добавляется новая статья «Пропаганда самоубийства», вызванная требованием времени. Создателей соответствующих групп в соцсетях предлагается наказывать ограничением свободы на срок до двух лет. Если же к их «советам» кто-либо прислушался, то может светить реальный тюремный срок до 5—6 лет.

Следственные действия без понятых

Предусматривается возможность проводить следственные действия без участия понятых. Но обязательно условие — непрерывное ведение аудио- и видеозаписи.

 
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