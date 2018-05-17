В Барановичах на работников центра занятости завели 22 уголовных дела

Все — за нарушения законодательства при выдаче субсидий на организацию предпринимательской и ремесленной деятельности, сообщает федерация профсоюзов.

На сотрудников управления по труду, занятости и соцзащите Барановичского горисполкома завели 22 уголовных дела после проверки межрайонного комитета госконтроля.

По словам специалистов госконтроля, субсидии получали обеспеченные люди, имеющие дома, дорогие автомобили и даже свой бизнес. И во всех таких случаях представители горисполкома оформляли фиктивные документы, подтверждающие якобы целевое использование выделенных средств, чем причинили государству значительный материальный ущерб. При этом не обижали себя — взимали за свои услуги определенный процент.

В 2016 году, к примеру, на реализацию программы по соцзащите и содействию занятости населения Барановичи получили 2,7 млрд неденоминированных рублей, в 2017-м — 3,2 млрд.

— Тем не менее, анализ выполнения регионального комплекса мероприятий по реализации госпрограммы доказывает необходимость ее корректировки, — уверен председатель Барановичского межрайкомитета госконтроля Брестской области Олег Данилов. — В подтверждение тому нелицеприятные факты: 47 безработных, получивших финансовую поддержку на общую сумму 80 702 рубля, использовали ее с нарушением законодательства, 35 человек фактически не осуществляли ремесленную деятельность, а предоставленную помощь использовали на свое усмотрение, 12 безработных не предоставили документы, подтверждающие целевое использование полученных средств.

Развивая тему, заместитель председателя Барановичского КГК Денис Азарко также рассуждает о неэффективном использовании государственных средств.

— Принцип безвозмездной выдачи субсидий не всегда срабатывает с пользой. Более того, в данном случае он позволил нечистым на руку сотрудникам управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома присваивать часть средств, а также выдавать их людям, которые абсолютно не нуждались в финансовой поддержке и впоследствии не выполняли условия договора.

Специалисты ведомства считают, что сотрудникам управления по труду, занятости и социальной защите изначально более принципиально стоит подходить к процессу выдачи безвозмездных субсидий, и на примерах поясняют почему.

Так, один из жителей Барановичей согласно предоставленному бизнес-плану собирался изготавливать, устанавливать и ремонтировать дворовые туалеты. Субсидию он хотел пустить на приобретение необходимого оборудования, как и положено по договору. На самом же деле (и это подтвердили в налоговой инспекции) бланк товарно-транспортной накладной был выдан на имя другого человека. Значит, мужчина предпринимателем не стал, а полученные госсредства использовал для личных целей.

Другой получатель субсидии числился безработным с апреля 2015 года и получал в управлении по труду, занятости и социальной защите Барановичского горисполкома пособие. Затем обратился с заявлением о выдаче ему финансовой помощи на организацию собственного дела, предоставил бизнес-план, в котором расписал, что будет заниматься отделочными работами, а государственные средства направит на приобретение инструментов.

На основании заключения экспертного совета управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома мужчина получил деньги в размере 11 бюджетов прожиточного минимума. Он обязывался организовать предпринимательскую деятельность и в течение 12 месяцев вести ее в соответствии с условиями договора. На деле же получилось следующее: новоиспеченный предприниматель принес документы, подтверждающие освоение средств, но… на имя другого ИП. Не удалось ему представить и иные необходимые справки. То есть использованную не по назначению субсидию он должен вернуть.

— Управление по труду, занятости и социальной защите ведет работу по взысканию средств, если ремесленная деятельность не осуществляется или же субсидии использованы не по назначению, однако ее эффективность оставляет желать лучшего, — подчеркивает Олег Данилов. — Возмещению подлежат большие суммы: 19,3 тыс. рублей на организацию ремесленной и 1,6 тыс. рублей. предпринимательской деятельности. Всего же нанесенный государству ущерб оценивается в 59,7 тыс. рублей.