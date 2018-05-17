История лжеполковника, которая обманула могилевчан на 360 тысяч долларов

Блондинку из Могилева, заигравшуюся в полковника, признали виновной по нескольким статьям Уголовного кодекса: мошенничество в особо крупном размере, подстрекательство к даче взятки, самовольное присвоение звания должностного лица.

Женщина, купившая милицейский мундир и представлявшаяся то полковником УВД, то заместителем начальника ГАИ, то руководителем Минской региональной таможни, убеждала земляков, что имеет доступ к конфискованному имуществу, которое вправе продать.

Фото: пресс-служба УВД Могилевского облисполкома

За посредничество 43-летняя Елена С. (приговор еще не вступил в законную силу, поэтому мы пока не называем фамилию осужденной) брала немалые суммы как в валюте, так и в рублях. Божилась, что сделки абсолютно прозрачны и деньги, переданные ей за квартиры и машины, пойдут в доход государства. На деле же на доверчивых белорусах мошенница с июня 2014 года по апрель 2017-го заработала более 700 тысяч рублей.

Елену задержали в апреле прошлого года. В ходе следствия и позже на суде она держалась надменно и даже вызывающе. Прощения у потерпевших (а их — больше десятка) не просила, не каялась — хотя только один клиент передал Елене около 200 тысяч долларов, взамен не получив ничего, кроме обещаний.

Люди, к которым Елена втиралась в доверие, и заподозрить не могли, что у «дамы с погонами» — богатое криминальное прошлое: она судима за подстрекательство к совершению преступления, взятки и мошенничество. И преступная схема Елены С. долгое время работала без сбоев: обаяние вкупе с милицейским мундиром гарантировали ей доверие со стороны потенциальных клиентов. Да и места сделок аферистка выбирала грамотно: здания ГАИ, таможни, банка. Видя, как уверенно ведет себя там их «благодетельница», клиенты не сомневались: Елена не последний человек в городе.

Старший следователь управления Следственного комитета по Могилевской области Сергей Ковалев вспоминает:

— Один из потерпевших до последнего не верил, что С. — мошенница. Твердил: не могла она с ним так поступить, они ведь знакомы много лет, она была вхожа в его семью. А началось все в 2014-м, когда Елена предложила ему купить в Минске конфискованный VW по цене почти вдвое ниже рыночной. В столице, в здании региональной таможни, С. взяла у него крупную сумму, зашла в какой-то кабинет, а выйдя, заверила земляка: автомобиль он сможет забрать уже через 2 недели.

Пока клиент ждал обещанного, Елена обработала его супругу, выманив у нее деньги якобы на покупку конфискованной 2-комнатной квартиры в Минске. Поняв, что супруги с легкостью расстаются с деньгами, С. позднее предложила им еще несколько «особо выгодных проектов» — приобрести несколько малосемейных квартир в Могилеве. Они якобы освобождались получающими новые квартиры жильцами — сотрудниками ОАО «Могилевхимволокно», а ее знакомый, занимающий на предприятии солидный пост, якобы может продать эти малосемейки людям со стороны.

В аферу с малосемейкой она втянула и другого могилевчанина, отдавшего за апартаменты в общежитии лже-полковнику больше 5 тысяч долларов.

Официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк уточняет:

— Елена настолько уверовала в собственную неуязвимость, что приводила потенциальных клиентов в квартиры к реальным владельцам, которые даже не помышляли продавать свои апартаменты. Например, явилась в могилевскую малосемейку и с порога заявила хозяину: ей нужно обследовать его жилищные условия. Простой работяга, завидев даму при погонах, перечить не стал, пропустил незваных гостей. Как ни странно, и другие владельцы жилья лишних вопросов не задавали. А клиентов, интересовавшихся, почему в их будущих апартаментах «до сих пор обитают какие-то люди», Елена успокаивала: они со дня на день съедут.

«Клиентов» С. с легкостью находила их не только в Могилеве. В 2015-м ей в очередной раз крупно повезло. В Славгороде она познакомилась с дамой, собиравшейся замуж за иностранца. Втершись к ней в доверие и узнав, что жених щедро спонсирует невесту, Елена предложила новоиспеченной подруге купить конфискованный Infinity. Взяла деньги, а пока якобы решала вопрос с растаможкой, подсунула заказчице еще 2 «свежих» конфиската — VW по «нереально низкой цене».

Машины у Елены славгородчанка заказывала еще не раз: крутой Bentley за 10 тысяч долларов, Porsche, Audi, BMW. Мошенница сумела убедить приятельницу: на этом автопарке та сколотит состояние, втридорога перепродав каждый автомобиль. И славгородчанка искренне радовалась такой перспективе, мысленно подсчитывая будущую прибыль. Елене она доверяла как себе: та приезжала к ней почти ежедневно, при ней созванивалась с «большими людьми»: начальниками ГАИ, УВД. И когда С. понадобились деньги якобы «на похороны матери сотрудника в больших погонах», тут же одолжила ей 1 500 долларов.

Летом 2016-го, когда циничная Елена «хоронила» уже маму высокопоставленного чиновника, с которым «тоже очень дружна», славгородчанка отдала еще 1200 долларов. Позднее, когда якобы с горя заболел следующий «друг-генерал» (ему С. «поставила диагноз» — онкологическое заболевание), провинциалка пожертвовала «доброй» Лене на его лечение уже больше 6 тысяч долларов! А следом — несколько комплектов золотых колец, усыпанных бриллиантами, сапфирами и жемчугами, сережек с драгметаллами, цепочек на общую сумму почти 32 тысячи рублей.

Возвращать благодетельнице баснословные суммы Елена не собиралась. И никаких угрызений совести не испытывала. Напротив, предложила подруге, у которой гуляла на свадьбе, фотографировалась, не опасаясь быть узнанной и разоблаченной, купить несколько квартир в разных районах Могилева и домик в «тихом центре». В общей сложности обогатилась за счет славгородчанки почти на 161 тысячу рублей.

Конфискованные дома, квартиры, дорогие легковушки, грузовики, катер, телевизоры, холодильники и мобильники лже-полковник «помогала» покупать и другим могилевчанам, минчанам. Предлагала и другие услуги: в трудоустройстве, получении водительского удостоверения в обход экзаменов. А у одного выманила деньги на… оплату лечения огнестрельного ранения, якобы полученного ею при задержании вооруженных преступников. Другим преступникам лжеполковник сочувствовала. За то, чтобы одного отпустили из тюрьмы условно-досрочно, взяла у его приятеля 25 тысяч долларов.

Суд первой инстанции приговорил ушлую аферистку к 10 годам лишения свободы. Ее клиенты, естественно, остались без обещанных машин, квартир и денег.