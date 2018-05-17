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Лица
17.05.2018
Лера Василькова
Самый стильный мэр в мире

Скажете, нет?

GQ назвал бывшего защитника ФК «Милан», а ныне главу Тбилиси Кахабера Каладзе (он же Каха или Кала) «самым стильным мэром в мире». Поддерживаем, и добавляем, что Каладзе еще и один из самых открытых столичных глав в мире. Его Instagram и персональный сайт тому подтверждение.

Пока в СМИ мелькают новости о его последних решениях (к примеру, накануне мэр Тбилиси поручил подчиненным решить проблему с кондиционерами в маршрутках), в соцсетях Каха делится своими луками, а также фотографиями с супругой и детьми. Семейные снимки он сопровождает милыми подписями и сердечками.

 
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