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Спорт
17.05.2018
Петр Гайдук
После победы в Лиге Европы «Атлетико» поднял кубок с белорусским бело-красно-белым флагом

Мадридский «Атлетико» обыграл французский «Марсель» в финальном матче Лиги Европы.

Поединок закончился со счетом 3:0 в пользу испанского клуба. Антуан Гризманн оформил дубль.

«Атлетико» стал победителем Лиги Европы в третий раз в истории турнира. Ранее клуб выигрывал в 2010 и 2012 годах.

Вообще же испанские клубы одержали победы в 12 из 13 последних кубков в Европе (начиная с сезона-2013/14).

Кстати, после победы в Лиге Европы «Атлетико» поднял кубок с бело-красно-белым флагом. Дело в том, что на нем размещены флаги стран-членов УЕФА.

– Однако красно-зеленого флага на нем нет. Зато есть бело-красно-белый. И это не сфабрикованная в Польше фальшивка, а реальность, – обратила внимание Трибуна.

 
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