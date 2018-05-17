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Комментарии
17.05.2018
Невзоров: Рогозина следовало бы назначить губернатором Венеры

Известный публицист – о сегодняшней картине дня в России.

– В Филадельфии проводились конкурсы красоты, и самый солидный в финансовом смысле приз назывался «Мисс Дурнушка», – проводит параллели Александр Невзоров на Эхе Москвы. – Вот девушке, которая выигрывала по причине красоты и ухоженности приз был очень маленький, «Мисс Дурнушка» — приз был какой-то невероятный, и все боролись именно за него.

И почему я об этом говорю? Потому что когда мы слышим рядом слова Рогозин и космос, то первое, что приходит в голову – что, наконец-то, принято правильное решение и теперь Рогозин будет назначен, не знаю, губернатором Венеры или послом в созвездие Гончих Такс, где ему, на самом деле, месте. Оказывается, все банальнее. Он, судя по всему, будет заведовать «Роскосмосом», то есть мы можем быть спокойны, что все летательные аппараты будут падать сразу, но уже очень большие и дорогие.

Но, вообще, Рогозин и космос – это примерно, как Васильева и образование. Неизвестно, кто придет на ее место. Понятно, что сейчас Министерство образования напоминает посудную лавку, в которой везде на обломках посуды отпечатки задницы и чьих-то ножек.

Но все-таки самое главное событие, я думаю, это даже не мост и не Рогозин в космосе, а то, что в ближайшее время бедную Россию опять раздерибасят. Лондону, вообще, всегда очень — поскольку, я туда еду, это очень важная для меня тема – нравится наблюдать за битвами русских олигархов, особенно сейчас, когда в Англии, в Лондоне всё российское давно висит на волоске.

И со времен еще Борюшки Березовского англичан очень развлекают все эти процессы. Это такая бесплатная еще одна серия «Юрского периода» наблюдать за этими русско-еврейскими торбозаврами, которые что-то не поделили в своем российском палеозое, а выяснять отношения пришли в высокий Королевский суд Лондона.

 
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