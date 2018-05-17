В Беларуси, вероятно, его бы расстреляли

Поляк 18 лет просидел в тюрьме за изнасилование и убийство, которых не совершал. «Салідарнасць» разобралась: за что его осудили и как оправдали.

В новогоднюю ночь с 1997 на 1998 год была жестоко изнасилована и убита 15-летняя девушка. Томаш Коменда был арестован в мае 2000 года. Его алиби подтвердили 12 человек, но его все равно оставили под стражей.

Как выяснилось впоследствии, мужчину пытали и подложили доказательства, чтобы закрыть дело. В 2004-м суд приговорил Коменду к 25 годам лишения свободы.

Томашу в тюрьме пришлось несладко – педофилов в тюремной культуре всех стран мира считают низшей кастой. В тюрьме его избивали, он пытался покончить с собой, пишет wyborcza.pl.

В марте Верховный Суд Польши досрочно освободил Томаша Коменду, а 16 мая он был полностью оправдан. Поляк будет требовать компенсацию за моральный ущерб и потерянный заработок – не меньше 2,5 миллионов долларов.

Министр юстиции Збигнев Зёбро на пресс-конференции заявил, что люди, причастные к фальсификации доказательств против Коменды, ответят по всей строгости закона.

В Беларуси Томаш Коменда, скорее всего, был бы расстрелян. По подобным делам за последние годы были казнены 22-летний Сергей Иванов, 24-летний Александр Грунов и еще несколько человек. Напомним, Беларусь — единственная европейская страна, где высшей мерой наказания является смертная казнь: это расстрел.