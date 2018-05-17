Минчанин подозревается в ограблении секс-шопа

40-летнего мужчину интересовал не товар, а деньги.

«Нападение на столь интимную торговую точку мужчина выбрал неслучайно. И дело вовсе не в попытке разнообразить свою жизнь. Налетчика интересовали исключительно деньги. Взломав входную дверь, подозреваемый похитил из кассы 7,5 тысячи рублей», — сообщили в передаче «Зона Х» на «Беларусь 1».

Во время задержания злоумышленник пояснил, что деньги из магазина он не крал, а всего лишь забрал долг. Действия минчанина квалифицированы как кража, совершенная в особо крупном размере. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 7 лет с возможной конфискацией имущества.