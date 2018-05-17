Стоит ли избавляться от евро?

Что происходит с европейской валютой и как действовать? Отвечает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

За месяц курс европейской валюты по отношению к белорусской снизился довольно серьезно – 16 апреля «европеец» стоил 2,5122 отечественного рубля, а на торгах 16 мая — 2,3704 рубля.

— С европейской валютой ничего особого не происходит, — утверждает при этом собеседник и предлагает поговорить о том, что происходит с долларом США.

Сейчас доллар растет ко всем мировым валютам. Наряду с европейской валютой по отношению к доллару падают фунт, швейцарский франк, японская йена – практически все валюты в мире. В частности, тот же евро с середины прошлого месяца упал к доллару с 1,24 до менее чем 1,18 доллара за евро, до уровня середины декабря прошлого года. Кроме валют, к доллару серьезно падает золото.

— Евро падает к доллару в мире, поэтому и к белорусскому рублю, — констатирует Вадим Иосуб.

Эксперт напоминает, что после введения очередных антироссийских санкций 6 апреля евро и доллар резко подорожали к белорусскому рублю, но затем курс стал снижаться, в частности потому, что они стали немного корректироваться к российскому рублю.

— Но так как евро еще падал и относительно доллара, то евро снижался по отношению к белорусскому рублю еще быстрее, чем доллар, — поясняет он.

Рост доллара аналитик связывает с увеличением доходности американских государственных облигаций. Доходность по десятилетним гособлигациям впервые с 2011 года превысила 3%.

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