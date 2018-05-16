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Экономика
16.05.2018
Алена Антонова
Как Лукашенко решил стать садоводом

Глава Беларуси поручил возделывать в Гомельской и Брестской областях культуры, которые произрастают в Таджикистане.

По пути на сборочное производство белорусской сельхозтехники в Гиссаре Александр Лукашенко обсуждал с Эмомали Рахмоном и возможности сотрудничества в садоводстве.

В Таджикистане, который известен разнообразием выращиваемых фруктов, тоже бывают суровые морозы в зимний период, но местные сады выживают.

— Неужели в Гомельской и Брестской областях мы не сможем, районировав, возделывать эти культуры (которые произрастают в Таджикистане). Я чувствую, что у нас эти сорта будут расти, — приводит пресс-служба главы Беларуси слова Александра Лукашенко.

Он поручил заложить по саду в каждой из названных областей и выделить под них достаточное количество земли.

— Надо попробовать. Климат меняется. Мы арбузы выращиваем в центральной Беларуси, — заметил Лукашенко.

Эмомали Рахмон пообещал помочь — поручил организовать работу вместе с белорусскими специалистами и подготовить саженцы.

Кто научил Лукашенко выращивать арбузы

 
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