Режиссер Олег Сенцов потребовал освободить украинских политзаключенных и объявил голодовку

Режиссер Олег Сенцов, отбывающий в России 20-летний тюремный срок по статье о терроризме, 16 мая объявил о голодовке.

Через своего адвоката он передал записку, где говорится, что Сенцов будет голодать до тех пор, пока Россия не отпустит всех украинских политзаключенных (МИД Украины считает политзаключенными 64 граждан своей страны, находящихся в заключении в РФ). «Медуза» рассказывает, какими могут быть последствия этой акции.

Олег Сенцов во время оглашения ему приговора, 25 августа 2015 года. Фото AP / Scanpix / LETA

Кто такой Олег Сенцов и почему он сидит в колонии?

Олег Сенцов — украинский кинорежиссер. 25 августа 2015-го Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил его к 20 годам строгого режима за организацию террористического сообщества (статья 205.4 УК РФ). Сенцова признали виновным в том, что весной 2014-го, сразу после присоединения Крыма к России, он организовал поджог двери в офисе «Русской общины Крыма» — и окон в здании отделения «Единой России» в Симферополе. Режиссер своей вины не признал и назвал дело политически мотивированным.

Сейчас Сенцов находится в колонии ИК-8 («Белый медведь») в городе Лабытнанги — это Ямало-Ненецкий автономный округ. 17 марта 2018 года «Новая газета» опубликовала фрагмент письма Сенцова, которое он прислал своей сестре. В нем он рассказывал, что в тюрьме у него сильно ухудшилось здоровье: крошатся зубы и выпадают волосы. Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе рассказал «Медузе», что в колонии к его подзащитному относятся не хуже, чем к остальным, у него «ровные отношения» с начальником колонии и ее сотрудниками. По словам Динзе, Сенцов в тюрьме написал четыре киносценария и сейчас работает над еще одним.

Почему Олег Сенцов объявил голодовку?

14 мая 2018 года Сенцов написал записку начальнику колонии «Белый медведь» о том, что он будет голодать до тех пор, пока в России не отпустят всех украинских политзаключенных (в конце он приписал по-украински: «Вместе и до конца. Слава Украине!»). Адвокат Динзе рассказал «Медузе», что готовиться к голодовке кинорежиссер начал полтора месяца назад. Он отказался от продуктовых передач и покупки еды в тюремном магазине и перешел на баланду. По словам Динзе, никто в колонии не знал, что Сенцов готовится к голодовке.

Адвокат рассказал, что Сенцов объявил голодовку именно сейчас, потому что рассчитывает на международный резонанс в преддверии Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.

— Когда я недавно навещал Олега, я спросил у него, как он поведет себя, если власть пойдет ему на уступки и отпустит его, а остальных — нет. Сенцов ответил, что с их [властей] стороны это будет подло, — рассказывает Динзе.

Сейчас, по словам адвоката, Сенцова перевели в изолированную камеру, где за ним наблюдают врачи:

— Насколько я могу предполагать, Олег только пьет воду. Так или иначе, он сказал, что пойдет до конца и, если его требования не выполнят, он готов к фатальному исходу.

Каких политзаключенных имеет в виду Сенцов?

В своей записке Сенцов не уточнил, о каких именно политических заключенных идет речь. Работающий в Крыму журналист-фрилансер Антон Наумлюк рассказал «Медузе», что Сенцов имеет в виду 64 человека, которых МИД Украины официально считает политическими заключенными. Большинство из них — крымские татары, осужденные за участие в Меджлисе крымско-татарского народа, который Россия признала экстремистской организацией и запретила. Некоторые из них, уточнил Наумлюк, были приговорены к условным срокам, но в Киеве их считают такими же политзаключенными, как и остальных. В этот же список входят восемь жителей Крыма, обвиненных в массовых беспорядках в Севастополе и других городах в марте 2014 года; приговор им вынесут 4 июня 2018-го.

Политзаключенными Украина также считает осужденного вместе с Сенцовым крымского анархиста Александра Кольченко; националистов Николая Карпюка и Станислава Клыха, получивших соответственно 22,5 года и 20 лет за участие в первой чеченской войне на стороне боевиков; симферопольского активиста Владимира Балуха, осужденного в январе 2018-го на три года и семь месяцев за хранение оружия и взрывчатки; еще одного жителя Крыма Руслана Зейтуллаева, получившего 12 лет за участие в деятельности террористической организации. Двое последних объявляли голодовки, считая, что их преследуют незаконно.

Как проходит голодовка в российских тюрьмах? Заключенных могут принудительно кормить?

В СССР к голодающим заключенным применялось принудительное кормление. Так описывал эту процедуру академик и диссидент Андрей Сахаров: «Меня валили на кровать, привязывали руки и ноги. На нос надевали тугой зажим, так что дышать я мог только через рот. Когда же я открывал рот, чтобы вдохнуть воздух, в рот вливалась ложка питательной смеси из бульона с протертым мясом. Иногда рот открывали принудительно — рычагом, вставленным между деснами».

Участница группы Pussy Riot, правозащитница Мария Алехина много раз выступала в защиту Олега Сенцова. «Когда заключенный начинает голодовку, он пишет заявление на имя начальника колонии, — говорит Алехина «Медузе». — Когда я объявила голодовку в колонии в Березниках [в Пермском крае], меня перевели в санчасть — что-то вроде колонистской больницы. У меня была изолированная палата с навесным амбарным замком, выводили меня только в сопровождении сотрудника, со мной не могли общаться другие осужденные, в том числе те, кто был в санчасти».

По словам Алехиной, тогда она уже была «политзаключенной, ранее выигрывавшей суд у колонии», поэтому охрана прямо ей не угрожала.

— Но чаще всего оперативные работники начинают угрожать принудительным кормлением через зонд, оказывают психологическое давление. Заключенного очень легко поместить в изоляцию, запретить звонки, в отдаленных регионах в таких случаях могут пойти на запрет любых свиданий, держать адвокатов по несколько часов на проходной — то есть создать условия, чтобы человек понял: он остался один. В такие моменты важно как-то прорываться и сообщать этому человеку, что поддержка существует, — рассказала Алехина.

В статье 42 российского федерального закона «О содержании под стражей» говорится, что к заключенному, объявившему голодовку, могут применяться «меры, в том числе принудительного характера, направленные на поддержание здоровья», для этого необходимо иметь в распоряжении письменное заключение врача. Что такое «принудительные меры», в законе не уточняется.

Адвокат Дмитрий Динзе настаивает, что сотрудники колонии не могут запретить заключенному голодать и не имеют права его насильно кормить: «В случае если заключенному становится совсем плохо, ему назначают капельницы с физраствором и глюкозой, но если человек и после этого не начинает есть, он вскоре умрет».

Алехина отмечает, что ей известно о принудительном кормлении через зонд голодавших в российских тюрьмах.

Какие последствия могут быть от голодовки?

Многое зависит от состояния здоровья голодающего человека, но в среднем тяжелые последствия для организма наступают через 30-40 дней после отказа от еды — при условии, что голодающий пьет воду в достаточном количестве. В исследованиях на тему влияния голодовок на организм человека приводились примеры: монах, который по религиозным причинам собирался голодать 40 дней, остановился на 36 дне из-за «неприемлемых симптомов»; двое взрослых мужчин, которые решили голодать бессрочно, остановились на 38 и 40 днях из-за серьезного ухудшения физического состояния.

В современной истории известно о нескольких голодовках, которые закончились смертью. Самый известный пример — голодовка в тюрьме Мейз в 1981 году, когда 23 члена ИРА требовали для себя статуса политических заключенных. Премьер-министр Объединенного Королевства Маргарет Тэтчер не пошла им навстречу, в результате десять протестующих умерли.

Советский диссидент Анатолий Марченко 4 августа 1986 года, находясь в заключении, объявил голодовку с требованием освободить всех советских политзаключенных. Марченко принудительно кормили, но он продолжал отказываться от еды в течение 117 дней. Спустя 12 дней после окончания голодовки он попал в больницу, где умер от сердечно-сосудистой недостаточности. Еще пять дней спустя генсек КПСС Михаил Горбачев позвонил находящемуся в Горьком (Нижний Новгород) правозащитнику Андрею Сахарову, чтобы объявить об окончании ссылки академика. А через месяц в СССР начался процесс освобождения политических заключенных.

Кто еще голодал из заключенных в современной России? Их требования были удовлетворены?

Голодовка — распространенная форма протеста среди заключенных. Алехина говорит, что объявление голодовки — это «крайняя мера, по сути, крик: ты понимаешь, что другого выхода просто нет». В 2013 году Алехина объявила голодовку, потому что «администрация [колонии в Березниках] создала невыносимые условия для женщин из двух отрядов». Голодовка длилась 11 дней и прекратилась после того, как администрация колонии удовлетворила требования правозащитницы: в частности, помещения, где работали осужденные, перестали закрываться на навесные замки.

Две другие фигурантки дела Pussy Riot — Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич — тоже объявляли голодовки в знак протеста против их ареста. Уже после приговора Толоконникова голодала восемь дней в сентябре 2013 года, требуя смягчения условий содержания в мордовской колонии ИК-14. Она прекратила голодовку по медицинским показаниям.

Много раз объявлял голодовку оппозиционный политик Сергей Удальцов. В 2014 году он голодал 25 дней, протестуя против незаконного, по его мнению, решения суда, присудившего 4,5 года лишения свободы по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012-го. По словам адвоката Удальцова Виолетты Волковой, политик прекратил акцию, поскольку врачи из колонии готовились принудительно вывести его из голодовки. Удальцов отсидел весь свой срок.

Многократно объявляла голодовку украинская летчица Надежда Савченко, осужденная в России на 22 года по обвинению в соучастии в убийстве сотрудников ВГТРК. Протестуя против приговора, в апреле 2016-го она объявила сухую голодовку, которая завершилась через 13 дней по просьбе матери Савченко и президента Украины Петра Порошенко. В мае 2016-го Савченко помиловал президент Владимир Путин, и летчица вернулась на Украину. Сейчас Савченко сидит в украинском СИЗО по обвинению в подготовке теракта в Верховной раде Украины. Здесь она также объявила голодовку — протестуя против качества еды в СИЗО. По состоянию на 16 мая 2018 года ее голодовка продолжалась 54 дня.