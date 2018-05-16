Таджикские каникулы Коли Лукашенко

Младший сын президента Беларуси сопровождает своего отца в поездке в Таджикистан и пропускает учебу в школе.

На сайте Александра Лукашенко мы не нашли снимков из официального визита в Душанбе, на которых присутствовал бы его младший сын. Фотография нашлась в Фейсбуке президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

16 мая Александр Лукашенко и его младший сын Николай посетили загородные резиденции таджикского лидера Эмомали Рахмона.

Здесь лидеры Беларуси и Таджикистана и Николай Лукашенко сфотографировались в национальной таджикской мужской одежде чапане.

Фото со страницы в Фейсбуке Эмомали Рахмона

А вот какие красоты таджикской природы увидел младший сын президента Беларуси.

Загородные резиденции Рахмона «Варзоб» и «Такоб» расположены в живописных горных местах недалеко от Душанбе

Отметим, что до летних каникул осталось две недели. Николай Лукашенко не впервые пропускает школу, сопровождая отца в официальных поездках. В марте младший сын президента Беларуси съездил с отцом в Грузию. На сайте Александра Лукашенко также не публиковались снимки младшего сына президента из этой поездки.