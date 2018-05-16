Дмитрий Быков: «После Путина власть может получить только Путин»

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Памерла рэжысэрка, якая ставіла спэктаклі пра дыктатуру ў Беларусі і Расеі
Пашинян говорил с Лукашенко о продаже оружия Азербайджану
Чиновница администрации Центрального района Минска попала под уголовное преследование за взятку
В Минске задержали группу «черных риелторов»
Отправлен в отставку бессменный декан экономического факультета БГУ Ковалев
Без купюр. Как Габрелянов ответил Навальному
Погода в выходные: дожди, грозы, порывистый ветер
Эстонский владелец «Милавицы» теряет валютные доходы на белорусском рынке
Продюсер и жена Елфимова: «Мы и раньше выступали в Крыму и въезд в Украину нам не запрещали»
Працягваецца збор сродкаў на прэмію імя Васіля Быкава
Огромная очередь минчан за дешевыми билетами за границу. Фотофакт
Сталінскі данос – як гэта? АртэФАКТ
Як сёння выглядае дом Караткевіча ў Воршы. Фотафакт
В России уже месяц пытаются заблокировать Telegram. Есть ли у борьбы успехи?
Лукашенко угостил Рахмона шоколадом. Фотофакт
Скоропостижно скончался Михаил Козич из топ-200 бизнесменов Беларуси
«Химик» ранил трех милиционеров в гомельском троллейбусе. Его подстрелили
Марадона возглавил брестское «Динамо» и сфотографировался с белорусским флагом
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Гей-скандал в Следственном комитете? Должностей лишились несколько сотрудников
«В машине Кныш заломил мне руки: «Я тебя сейчас изнасилую»
Вопрос из Сочи: «У кого самая дорогая ручка в ЕАЭС?»
Доходы накрылись медным тазом? Семашко рассказал, сколько продано Geely
5 самых скандальных обложек глянца за всю историю

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Невестка Лукашенко рассказала, о чем сожалеет
Почему Лукашенко воспринимает крах в хоккее как личное оскорбление
Как партноменклатура объедалась в блокадном Ленинграде
Как меняется мир за десятки лет правления одного президента
Латынина: «Фактически ни один человек не пришел в Минске на «Бессмертный полк»
Суицидов больше, чем инфарктов. Как умирали белорусы в 2017-м?
Обновки на малой родине Лукашенко: деньги вновь потекли рекой
Крымская пенсионерка, которой Медведев сказал, что «Денег нет, но вы держитесь»: «При Украине легче жилось»
Пример на миллиард, что лоббистская сила «помещиков» сильнее слова Лукашенко
У Маскве таксіст зламаў нос «Міс грудзі Беларусі» за адмову пераспаць з ім
«Евровидение» кишками наружу
7 фактов о задержанном минском чиновнике Доморацком
Растаев: «Ай, хорошо Москву щёлкнули по носу! Поделом»
Как Путин не послушал уроженца Беларуси, и что из этого вышло
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Велика вероятность, что это Минск, 15 августа 1941 года
Рибейро переоделась: из лифчика за 2 миллиона долларов в купальники Sports Illustrated
Как Колю Лукашенко сделали офицером?
Если вас однажды спросят: «Что такое коррупция?»
С какими девушками Лукашенко появлялся на конкурсе «Мисс Беларусь»
Сара едет! На Гавайи
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
16.05.2018
Дмитрий Быков, Собеседник
Дмитрий Быков: «После Путина власть может получить только Путин»

Главная функция Рамзана Кадырова – проговаривать вслух то, что думают все. Когда-то это делал Жириновский, но увял.

Дмитрий Быков. Фото Александр Шпаковский, Собеседник

Предложение изменить Конституцию для наделения президента трехсрочными полномочиями – оно давно носится в воздухе, просто есть вещи, которые проговаривать вслух почему-то считается неприличным. А по-моему, долой лицемерие. Тема-то серьезная. Надо исходить не из долженствований, а из данностей. Данность же такова, что заменить Путина некем и вырастить за шесть лет преемника невозможно: технически-то это несложно сделать и за год, как показал случай того же Владимира Путина в 1999 году, – но мировоззренчески не получится никак.

Владимир Путин-1999 отвечал запросу страны: ей нужен был вождь молодой, здоровый (особенно после Ельцина), энергичный, вообще принципиально новый – поскольку и страна была радикально обновлена и только начинала обвыкаться в новом статусе. У страны была усталость от неопределенности и непредсказуемости – но были и перспективы, и международные связи, и готовность к труду и росту. Отсюда энтузиазм, с которым встречали Путина. Но сегодняшняя Россия – совсем другая страна.

Сегодняшняя Россия настолько деградировала в результате многолетнего застоя, настолько поглупела от беспрерывных запретов, настолько контролируется на всех уровнях спецслужбами и их агентами, что никакого нового лидера она не хочет; да она просто не выдержит его, как старец не выдержит марафона – при всей бесспорной пользе бега. Сегодня нам бы чего-нибудь уютного, прежнего, Брежнева; обратите внимание, что Берия – имевший очень серьезные властные амбиции и сравнительно молодой – был убран верными сталинцами немедленно. А власть получил сначала глубоко номенклатурный Маленков, а потом не менее привычный Хрущев.

После Путина власть может получить только Путин – как бы его ни звали; птенец гнезда, человек из клана. Страна не нуждается в обновлении, не хочет его, не думает о нем – у нее сегодня один лозунг: лишь бы не хуже. Страна-1999 была мужчиной лет сорока, пережившим многое, но готовым воспользоваться результатами этих перемен. Сегодняшняя страна поменяла и пол, и возраст: сегодня это пенсионерка, молящаяся на того, кто дает ей десять тысяч в месяц, чтобы не отобрал и это. Какой ей там новый лидер, какая революция? Утешает в этой ситуации только то, что Владимир Путин, хотя бы и 72-летний в 2024 году, все-таки не худший вариант. Значительно лучше Кадырова.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Другу Виктора Лукашенко прочат новую должность и генеральские погоны
Маршрутчики стали работать в убыток из-за демпинга. Что они говорят?
«Нужно идти дальше: «Беларусьфильм» должен возглавить Альмадовар»
«Не мое это дело». 7 редчайших ситуаций, когда Лукашенко предпочел не вмешиваться
Изгнанный из России польский журналист: «Россияне не хотят, чтобы белорусы начали думать»
Дмитрий Быков: «После Путина власть может получить только Путин»

Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY