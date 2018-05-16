Аргентина выпустила советы по соблазнению русских девушек — в канун ЧМ-2018

Ассоциация футбола Аргентины (АФА) подверглась резкой критике за включение главы о том, «как понравиться российской девушке» в памятку для журналистов, отправляющихся на чемпионат мира по футболу в Россию.

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В памятке сотрудникам СМИ рекомендуется «выглядеть чисто, пахнуть приятно и быть хорошо одетым», чтобы произвести впечатление на российских девушек.

Читателей памятки также призывают относиться к девушкам как «к знающим себе цену».

Такие советы вызвали возмущение в социальных сетях, и АФА уже успела их удалить.

«Не задавайте глупых вопросов про секс»

Спорная памятка была опубликована спустя всего месяц после того, как в Буэнос-Айресе прошел крупнейший в Латинской Америке марш против сексизма и насилия в отношении женщин.

Аргентинский журналист Начо Катулло был в числе десятков репортеров и футбольных функционеров, посетивших бесплатные курсы по русскому языку и культуре, организованные АФА для тех, кто собирается в Россию на чемпионат мира.

В своем аккаунте в Твиттере он описал, как слушателям раздали памятку с главой «как понравиться российской девушке».

Опубликованные им фотографии этой главы разлетелись по социальным сетям еще до того, как закончились курсы.

В российском сегменте интернета советы тоже вызвали бурную реакцию. В комментариях к новости на сайте Sports.ru пользователи писали: «В смысле, мыться надо было? Ну, все. Теперь попрет».

Или: «Сначала на чемпионате **** нашу сборную, затем наших женщин. Этот чемпионат точно праздник для россиян?»

Впрочем, нашлись и те, кто посчитал, что этот свод правил «подойдёт для соблазнения девушек любой национальности».

По словам Катулло, после этого чиновники приостановили занятия, забрали у слушателей памятки и вернули уже без страниц, вызвавших возмущение пользователей.

Удаленная глава состояла из восьми пунктов, и о флирте с россиянками в ней говорилось без обиняков.

Глава начиналась так: «Российские женщины красивы, а потому многие мужчины просто хотят с ними переспать».

«Может быть они (российские женщины — Би-би-си) тоже этого хотят, но нельзя забывать, что они также личности, которым хочется чувствовать себя важными и особенными. Не задавайте глупых вопросов о сексе. Для россиян секс — это нечто очень личное, о чем не принято говорить публично».

Памятка также призывала мужчин начинать готовиться заранее: «Российские женщины любят мужчин, проявляющих инициативу, и если вы не очень уверены в себе, тогда вам нужно начать практиковаться в разговорах с женщинами».

«Вы для них новые и необычные»

«В России много красивых женщин, и не все для вас одного», — говорится в памятке

Тех мужчин, которые все еще сомневались, авторы документа решили приободрить: «Помните, что многие [российские женщины] почти ничего не знают о вашей стране, вы для них новые и необычные. В этом ваше преимущество перед российскими мужчинами».

Наконец, документ призывал мужчин быть разборчивей и сосредоточиться на тех российских женщинах, которым они могут понравиться.

«Обычно российских женщин занимают [действительно] важные вещи, но, конечно, вы можете встретить тех, кого волнуют ценности, деньги, красивы ли вы и так далее. Но не переживайте, в России много красивых женщин, и не все для вас одного. Будьте разборчивы!»

Источники в АФА сказали местной прессе, что спорная глава была позаимствована из блога в интернете. Кто решил включить ее в памятку, до сих пор не ясно.