Чиновница администрации Центрального района Минска попала под уголовное преследование за взятку

Прокуратура города Минска по материалам проверки возбудила уголовное дело в отношении М. – главного специалиста управления экономики администрации Центрального района Минска. Ее обвиняют в получении взятки.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, подозреваемая М., будучи наделенной в составе комиссии полномочиями проверять знания по вопросам охраны труда, получила от заместителя директора столичного предприятия взятку в размере 50 долларов за благоприятное решение вопроса о прохождении тремя работниками организации проверки знаний без их фактического контроля. Далее М. внесла в протоколы комиссии заведомо ложные сведения.