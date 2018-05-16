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16.05.2018
Салiдарнасць
Чиновница администрации Центрального района Минска попала под уголовное преследование за взятку

Прокуратура города Минска по материалам проверки возбудила уголовное дело в отношении М. – главного специалиста управления экономики администрации Центрального района Минска. Ее обвиняют в получении взятки.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, подозреваемая М., будучи наделенной в составе комиссии полномочиями проверять знания по вопросам охраны труда, получила от заместителя директора столичного предприятия взятку в размере 50 долларов за благоприятное решение вопроса о прохождении тремя работниками организации проверки знаний без их фактического контроля. Далее М. внесла в протоколы комиссии заведомо ложные сведения.

 
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