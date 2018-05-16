В Минске задержали группу «черных риелторов»

Трое минчан подозреваются в завладении объектами недвижимости путем обмана граждан.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает отдел информации и связи с общественностью Следственного комитета.

По версии следствия, подозреваемые в 2016-2017 годах подыскивали собственников двух-, трехкомнатных квартир, имеющих задолженности по оплате коммунальных услуг, и входили к ним в доверие. Далее предлагали гражданам продать их квартиры в столице и купить меньшие по площади объекты недвижимости в Минске либо в Минской области. Мотивирующим к совершению сделок фактором выступали деньги, которые предполагалось получить в виде разницы в стоимости квартир.

Следующим шагом было препровождение согласившихся лиц в риелторские агентства, где заключались сделки по продаже помещений добросовестным покупателям. После урегулирования всех юридических формальностей потерпевшие оставались как без вырученных за продажу денежных средств, так и обещанного взамен жилья.

В ряде случаев потерпевшим предоставили малопригодные для проживания строения без удобств и доплаты в сельских населенных пунктах либо комнаты в квартире с другими лицами.

Фото: один из домов, куда переселили потерпевшего

Потерпевшими признаны пятеро граждан. Получена информация о возможной причастности задержанных мужчин к иным аналогичным фактам противоправной деятельности.

Проводится расследование.