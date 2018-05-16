Федынич: «Мы морально готовы к любым вариантам»

Лидер РЭП рассказал «Салідарнасці» о том, что он думает о возможном исходе «дела профсоюза».

14 мая Следственный комитет опубликовал детали обвинения, предъявленого лидеру и главному бухгалтеру профсоюза РЭП.

Геннадий Федынич рассказал «Салідарнасці», что в данный момент он с коллегой Игорем Комликом и адвокатами изучают материалы дела: «Подробности будут позже».

Активисты независимого профсоюза РЭП в Гомельской области готовы поддержать Геннадия Федынича и Игоря Комлика. Фото praca-by.info

Геннадий Федынич рассказал, что дело выглядит сырым. Кроме того, по его словам, Литва отказалась комментировать дело и способствовать расследованию.

— Очень не хочется быть предметом торговли, кто бы ни торговался. Но время покажет, чем все закончится. Мы морально готовы к любым вариантам. Сам же я считаю это дело сфабрикованным.

С 28 мая по 8 июня в Женеве пройдет конференция Международной организации труда. В ней будет участвовать правительственная делегация Беларуси. На конференцию также приглашены представители независимых профсоюзов, в том числе и председатель РЭП. По словам Геннадия Федынича, властям Беларуси отправлено ходатайство с просьбой разрешить ему посетить конференцию. Запрос в Следственный комитет, Администрацию президента, Минтруда и МИД отправило руководство глобального профсоюза IldustriALL, заместителем члена Исполкома которого является Федынич.

— Властям тут плохо и отпустить нас, и не отпустить тоже нехорошо. С другой стороны, следственные действия завершены, мы знакомимся с делом. И особого повода не выпустить меня у них нет, — считает лидер РЭП

«Виновным себя не признаю». Федыничу и Комлику предъявлено окончательное обвинение