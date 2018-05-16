Отчего Лукашенко выглядел таким нерадостным рядом с Рахмоном

Несколько версий о причинах плохого настроения главы государства в Душанбе.

Скриншот официального видео с сайта prezident.tj

Во время совместного заявления для прессы по итогам переговоров в Душанбе Александр Лукашенко выглядел нерадостным. Схожие эмоции у него проскальзывали и на официальной фотосессии. Попробуем разобраться в причинах мрачного настроения главы государства.

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Вполне возможно, одной из причин являются итоги встречи с Владимиром Путиным в Сочи, на которой Лукашенко пришлось критиковать особенности взаимоотношений стран-участниц ЕАЭС: «Интересы отдельных товаропроизводителей периодически ставятся выше принятых нами решений. Это идет вразрез с нашими договоренностями».

Реакция из России не заставила себя долго ждать. В тот же день Россельхознадзор опубликовал информацию о том, как с помощью ложной схемы транзита «Беларусь-Казахстан» белорусские производители якобы обходят санкции. А 16 мая ведомство ввело новые санкции, в том числе и в отношении ОАО «Александрийское».

Второй причиной отсутствия настроения может быть состояние дел в торговле с Таджикистаном.

Таблица tajikistan.mfa.gov.by

Несмотря на ежегодные заявления о подписании очередной дорожной карты, объем товарооборота между двумя странами опустился ниже уровня 2012 года. В 2016-м страны и вовсе наторговали на 20 миллионов долларов, что равняется чистой прибыли «Евроопта» в прошлом году.

И все же гость из Минска в определенный момент заулыбался. Как и его таджикский коллега.