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Общество
16.05.2018
Салiдарнасць
Погода в выходные: дожди, грозы, порывистый ветер

Прогноз погоды на ближайшие дни.

17 мая ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный, порывистый, днем местами до сильного. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +9..+15°С, во второй половине дня повысится до +19..+25°С, по западу страны +16..+18°С.

Атмосферное давление существенно не изменится, сообщает сайт Гидрометцентра.

18 мая ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В дневные часы местами прогремят грозы. Ночью и утром сгустится слабый туман. Ветер южный, днем по западу с переходом на северо-западный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+14°С, максимальная днем от +17°С по западу до +24°С по востоку страны.

19 мая на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-западный, северный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+14°С, максимальная днем +16..+23°С.

 
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