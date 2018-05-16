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16.05.2018
Салiдарнасць
Путин рассказал о «трещине» между Собчаком и окружением Ельцина

В русском павильоне в рамках 71-го Каннского фестивaля прошла премьера  документального фильма «Дело Собчака».

Интервью для фильма Ксения Собчак, которая выступила режиссером, брала у Владимира Путина еще до того, как выдвинула свою кандидатуру на президентский пост, в 2017-м. Тогда президент России рассказал журналистке, что у ее отца, экс-мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака был разлад с окружением из числа силовиков во времена правления страной Борисом Ельциным.

— Я вообще не думаю, что между Борисом Николаевичем [Ельциным] и Анатолием Александровичем [Собчаком] была какая-то трещина. Я допускаю, и не только допускаю — уверен, что была какая-то трещина между Анатолием Александровичем Собчаком и некоторыми людьми из близкого окружения Бориса Николаевича. В том числе, скажем, из правоохранительной сферы, системы охраны, — сказал Путин в интервью для документального фильма «Дело Собчака».

Премьера фильма в Москве состоится 12 июня.

Тем временем Газета.Ru решила вспомнить историю отношений Путина и Собчака.

Мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак и его заместитель Владимир Путин, 1994 год. Фото Dmitry Lovetsky/AP

Путин не назвал имен людей, которые могли быть причастны к преследованию Собчака, однако знакомые с ситуацией эксперты считают, что речь может идти о генерале Александре Коржакове, который в тот момент возглавлял личную охрану президента России Бориса Ельцина и считался одним из самых влиятельных лиц в стране.

Среди других противников своего отца дочь Ксения Собчак называла также влиятельного вице-премьера Олега Сосковца. Как рассказывала Собчак, они видели в ее отце потенциального кандидата в президенты.

По иронии судьбы лояльность Собчаку сохранил один из сотрудников Коржакова Виктор Золотов, который охранял семью политика. В настоящее время он возглавляет пост главы Росгвардии.

После ухода из КГБ, Путин работал под начальством Собчака в мэрии Санкт-Петербурга, где занимался вопросами внешнеэкономических связей. Он неоднократно высоко отзывался об экс-мэре Санкт-Петербурга как о политике.

«Собчак был в этот момент уже человеком известным и популярным. Я действительно с большим интересом смотрел за тем, что и как он делает, как он говорит. Не все, правда, мне нравилось, но уважение он у меня вызывал», — рассказывал Путин о покойном мэре в книге «Владимир Путин. От первого лица».

Путин рассказывает, что Собчака — убежденного демократа — не смутило то, что он работал в КГБ. Как рассказывал в книге сам Путин, Собчак рассказывал, что ему был нужен «помощник», на которого он может положиться.

В то же время Путин для экс-мэра «северной столицы» был «крепким административным тылом», уверен политолог Павел Салин:

— У них был отличный симбиоз, и они были друг другу полезны.

«Трещина», которая появилась между Собчака и окружением Ельцина, возникла уже летом 1996 года, когда Собчак проиграл выборы своему заместителю Владимиру Яковлеву. Путин в то время возглавлял предвыборный штаб.

«Поражение на выборах было для него тяжелым ударом, особенно остро переживал он то обстоятельство, что выиграл выборы у него его же собственный заместитель, которого сам Собчак считал недалеким и серым чиновником», — писал о Собчаке историк и публицист Рой Медведев в биографической книге «Время Путина».

Несмотря на то, что совместная работа Путина и Собчака прекратилась, они сохранили личные отношения.

В 1997 году Собчак подвергся преследованию со стороны Генеральной прокуратуры, которая обвинила его в злоупотреблениях на посту мэра Санкт-Петербурга.

Речь шла о ситуации вокруг новой квартиры политика, которую он якобы приобрел незаконно. В то же время Рой Медведев отмечает, что тот факт, что Собчак поселился в новой квартире, которую отремонтировали за счет мэрии, «был естественным шагом для мэра крупнейшего города России. Коммерческого рынка квартир в 1991 году еще не было».

Генпрокурором России в то время был Юрий Скуратов, который позже начнет преследование людей из ближайшего окружения Ельцина, но сам в начале 2000-х был снят с должности в результате скандала.

В ноябре 1997 года Собчак вылетел во Францию на лечение. За месяц до этого у него произошел инфаркт, и он был госпитализирован в отделение реанимации Военно-медицинской академии, которую возглавлял генерал-полковник медицинской службы Юрий Шевченко. Впоследствии Шевченко станет министром здравоохранения в первом правительстве Путина, а в середине 2000-х годов уйдет с госслужбы, став священником.

Осенью 1998 года прокуратура возбудила уголовное дело против экс-мэра. Сам он заявил, что вернется в Россию, чтобы дать показания, если перед ним извинятся. Позже историк Рой Медведев напишет о рассказе Путина о том, что именно он помог Собчаку вылететь на лечение за границу.

«Я был в Питере, встречался с Собчаком, приходил к нему в больницу. 7 ноября друзья из Финляндии прислали санитарный самолет. Поскольку это было 7 ноября, когда страна начала праздновать, то отсутствие Собчака в Санкт-Петербурге обнаружили только 10 ноября», — цитирует слова президента Медведев.

Собчак, никогда не скрывавшая критического отношения к политике Путина, несколько раз отзывалась о его поступке с благодарностью.

— Для меня он в первую очередь человек, который в очень сложной ситуации помог отцу, практически спас жизнь моему отцу, — говорила Собчак в одном из интервью.

Собчак не был «политическим ментором» Путина, но человеком, «которому он был обязан на определенном этапе своей карьеры», — говорит Павел Салин.

— Путин — это человек, который платит по счетам, и если он видит, что ему помогли, он эти долги возвращает всю жизнь, — продолжает эксперт.

— В моральной системе координат Путина учителя, наставники, старшие, кто дал «путевку в жизнь», — почитаемые фигуры. Он никогда не допускает их критики, демонстрируя благодарность и одновременно преемственность. Собчак — одна из главных таких фигур в условном пантеоне Путина. Не случайно он хочет отделить память о нем от негативной ауры Ельцина и его эпохи, — сказал изданию политолог Николай Миронов.

 
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