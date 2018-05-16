Эстонский владелец «Милавицы» теряет валютные доходы на белорусском рынке

На двух других ключевых рынках в России и Украине обратная ситуация – реализация белья в евро выросла.

Ослабление белорусского рубля к евро, в том числе, привело к тому, что продажи в валюте эстонского холдинга Silvano Fashion Group (владельца фабрики «Милавица») в Беларуси в первом квартале этого года сократились на 13,7%.

Как сообщает в квартальном отчете SFG, которому принадлежат около 85% акций «Милавицы», сеть фирменных магазинов и логистический комплекс на территории Беларуси, продажи холдинга на белорусском рынке в январе-марте 2018 года составили 3,6 млн евро.

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