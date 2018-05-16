Продюсер и жена Елфимова: «Мы и раньше выступали в Крыму и въезд в Украину нам не запрещали»

Известный белорусский исполнитель Петр Елфимов, который последние пять лет живет в Москве, принял участие в концерте на открытии так называемого «Крымского моста». Концерт проходил в Керчи. На нем присутствовал президент России Владимир Путин.

Петр Елфимов в Крыму с продюсером и женой Татьяной Космачёвой. Фото: vk.com.

Петр Елфимов поместил в соцсетях фото «Утро. Крым. Мост». Связаться с самим Елфимовым не удалось, он принимает зачеты у студентов. Зато ответила его продюсер Татьяна Космачёва.

«Что у вас вызвало возмущение? Что плохого, что строят дороги, мосты, что людям легче будет добираться до работы? Что в этом плохого? Мост этот строили и Белоруссия [сказала именно так — «НН»], и Россия, и Украина, и Таджикистан, и грузины, и армяне. И я этих людей видела», — говорит Космачёва.

Не поставило ли выступление в Крыму крест на гастролях в Украине? «Мы ездим на гастроли в Украину. Я надеюсь, что очень скоро ситуация наладится, и все будут ездить, куда вздумается, как было когда-то. У меня родственники в Украине, и у Пети родственники в Украине. И что? Мы ездили в Крым и раньше, бывали в Симферополе, на крупных спектаклях и концертах. При этом ездили и в Одессу, никто нам ничего не запрещал».

Мы упомянули случай с белорусским певцом Максом Коржом, которому запрещали въезд на территорию Украины после концерта в Крыму. «Может, Максиму и запрещали, потому что он, не знаю что. А нам никто не запрещал. Мало ли какие прецеденты есть, может, напился кто-нибудь, неправильно себя ведет. В ближайшее время в Украину не собираемся, нет повода».

Петр Елфимов представлял Беларусь на конкурсе Евровидение в 2009 году в Москве, но не смог выйти в финал. Во флеш-интервью после выступления он сказал, что пел «ах…но».