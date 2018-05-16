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Политика
16.05.2018
Белорусский партизан
Другу Виктора Лукашенко прочат новую должность и генеральские погоны

Ожидается, что нынешний начальник УГАИ МВД Беларуси Дмитрий Корзюк в ближайшее время получит новое назначение.

Виктор Лукашенко и Дмитрий Корзюк с женой, фото TUT.by

В кулуарах МВД пока еще полковника Корзюка активно сватают на генеральскую должность начальника Департамента охраны МВД.

Как сообщал «Белорусский партизан», силовики ведут разговоры о предстоящей перетасовке кадров. Нынешнего главу Департамента охраны Сергея Хоменко могут пересадить в кресло командующего внутренними войсками, а генерала Юрия Караева назначить новым госсекретрем.

Нынешний начальник УГАИ МВД входит в ближний круг окружения Лукашенко и его семьи. Вместе с Александром Лукашенко Дмитрий Корзюк играет в хоккей, вместе со старшим президентским сыном Виктором – гоняет на мотоциклах. Корзюк в своих интервью говорил, что хоккеем стал увлекаться уже в зрелом возрасте во второй половине 90-х.

В 2011 году Дмитрий Корзюк выступал свидетелем по делу координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрия Бондаренко, которого обвиняли в организации массовых беспорядков 19 декабря 2010 года. «Корзюк, который на тот момент был начальником Минской ГАИ, утверждал, что «группа участников шествия, в которую входили Дмитрий Бондаренко, Павел Северинец и Ирина Халип, прорвала цепочку сотрудников ГАИ и вышла на дорогу, не прислушавшись к требованиям сотрудников милиции покинуть проезжую часть и не препятствовать движению», - писал сайт Хартия'97.

Корзюк уже будучи начальником УГАИ МВД сформулировал для себя несколько главных задач: “переподготовка сотрудников, создание таких дорожных условий, при которых будет сложно нарушать правила дорожного движения, организация правильного технического контроля за ситуацией на дорогах и создание положительного имиджа сотрудника ГАИ».

Кстати, про имидж. Корзюк остался при должности, несмотря на громкие скандалы с участием его подчиненных. Вспомнить хотя бы историю с начальником ОГАИ Барановичей, который в нетрезвом виде сел за руль и насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Этот случай Корзюк назвал «позором для службы».

47-летний Дмитрий Корзюк не имеет никакого отношения к Департаменту охраны. Вся его карьера в органах внутренних дел связана исключительно с ГАИ.

– В сентябре 1993 года Корзюк был принят на службу инспектором дорожно-патрульной службы 3-го моторизованного взвода отдельного батальона ДПС ГАИ УВД Мингорисполкома. Служил затем командиром взвода, командиром отдельной роты ДПС, начальником отдела ДПС и профилактики УГАИ ГУВД Мингорисполкома, - говорится в официальной биографии Корзюка.

Однако ничего удивительного в назначении Корзюка начальником Департамента охраны не будет. Тем более что аналогичные прецеденты уже был чти два года Департаментом охраны руководил выходец из Службы безопасности президента Вадим Синявский. Когда Синявского перевели в Департамент охраны, у некоторых тоже возникали вопросы: мол, почему Лукашенко назначил в Департамент охраны человека, абсолютно чужого для этой системы? Всего через несколько лет после этого назначения Синявский получил генеральское звание. Сейчас он возглавляет УВД Гродненского облисполкома.

«Департамент охраны МВД – одно из ключевых позразделений центрального аппарата МВД, - отмечал в свое время блогер d-zholik. - Это самое мобильное подразделение в системе МВД. По всей стране несколько тысяч сотрудников, сотни служебных милицейских автомобилей, круглосуточно одномоментно во всех районных, областных центрах и в столице несут службу сотни дежурных автопатрулей, вооружённых автоматами. В каждом регионе и районе свои самостоятельные дежурные службы (ДЧ), связь, имеются кинологические службы. Самостоятельная подчинённость, отдельная от всей остальной районной, областной и республиканской милиции. Свои кадровые службы, свой крупный учебный центр под Минском. Свои здания, свои арсеналы и оружейные пирамиды.

Департамент охраны МВД – самая богатая структура Министерства. Огромные ежемесячные внебюджетные потоки финансовых средств, свои счета в банках, самостоятельный бюджет, огромная рентабельность, практически полная хозрасчетность. Самостоятельная система в системе…»

Кстати, в Департаменте охраны МВД сего, как и в ГАИ, – большая текучка кадров. В разделе «Вакансии» на сайте почти всегда есть предложения о трудоустройстве. Например, сегодня в Департамент охраны требуется ведущий инженер группы программно-технического обеспечения, а также проводится конкурсный отбор кандидатов на должности рядового и младшего начальствующего состава. В управлении по охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств вакантны должности младшего инспектора охраны специального батальона милиции и водителя спецбатальона милиции. Тем, кто проходит конкурсный отбор, обещают немало бонусов.

Судите сами: «посменный график работы (12 часов); стабильная заработная плата; премирование за выявление и раскрытие преступлений; премирование за призовые места в служебных и спортивных соревнованиях; возможность получить бесплатное юридическое образование (среднее специальное или высшее) в учреждениях образования МВД; оплачиваемый отпуск для сдачи экзаменов при получении юридического образования в гражданских ВУЗах; холостым предоставляется общежитие ГУВД Мингорисполкома; оплата за поднаем жилья (5 тарифных ставок первого разряда для сотрудника, 1,5 тарифные ставки на каждого члена семьи); постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий; льготное кредитование нуждающихся по Указу Президента Республики Беларусь №13».

 
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