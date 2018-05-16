Огромная очередь минчан за дешевыми билетами за границу. Фотофакт

В среду автобусная компания Intercars и Slivki.by проводят распродажу билетов на автобусы из Минска в Москву, Киев, Варшаву и аэропорт Модлин за 5 рублей.

Количество билетов ограничено — 500 штук. Чтобы его приобрести, нужно было прийти с купоном «Сливок» в офис компании на Бобруйской.

К 9:00 у офиса собралось около 100 человек, очередь сформировалась буквально за полчаса.