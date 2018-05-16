Маршрутчики стали работать в убыток из-за демпинга. Что они говорят?

В ответ на снижение минскими перевозчиками стоимости проезда из Слуцка в столицу или обратно местные маршрутчики установили новую цену. Также 2 рубля. По данным «Кур'ера», никаких договорённостей между слуцкими фирмами и минчанами не было.

В пятницу, 11 мая, стало известно, что новый перевозчик ЧТУП «Флешэкспресс» снизил цены на проезд в маршрутках. С 14 мая 2018 года они установили новую стоимость на проезд из Минска в Слуцк и из Слуцка в Минск — всего 2 рубля.

Сначала местные водители не планировали снижать цену на проезд, но вчера всё же сообщили об акции.

«Кур'ер» поговорил с представителями местных маршруток и узнал, что они думают по поводу сложившейся ситуации.

Алексей, водитель местной фирмы

О новой цене Алексей узнал только вчера вечером. Водитель объяснил: для того, чтобы маршрутка работала не в убыток, а «в ноль», ничего не зарабатывая, цена за поездку должна быть примерно 3 рубля. Возить пассажиров за 2 рубля — работать в убыток. «Я пока в шоке», — сказал он.

Андрей Адамчук, водитель фирмы «999»

Андрей подтвердил, что маршрутки работают в убыток. Что будут делать водители, если такая цена продержится некоторое время, он не знает.

Олег, водитель одной из местных фирм

Олег предположил, как можно выйти из этой ситуации: «Если работа в убыток, мы можем дома посидеть. Они поездят месяц-два, потом поднимут цену, и тогда мы выедем».

Ещё один выход из сложившейся ситуации, по мнению Олега, — открытие слуцкими маршрутками новых направлений, где местные фирмы будут конкурировать с минской.

Как борются с демпингом цен в Солигорске

В Солигорске демпинг начался во вторник. Два перевозчика от «Миноблпассажиртранса» возят по маршруту «Солигорск-Минск-Солигорск» за 4 рубля в одну сторону. Раньше за проезд пассажиры платили 6 рублей.

По информации «Кур'ера», солигорские фирмы, не зарегистрированные в «Миноблпассажиртрансе», тоже планируют ответить на демпинг, но не так, как в Слуцке.

Различие состоит в том, что в Слуцке машины от «Миноблпассажиртранса» ездят каждый час, а в Солигорске они ходят намного реже, чем местные маршрутки. Поэтому в Солигорске местные перевозчики снизят цены только на тех рейсах, которые по времени совпадают с рейсами минчан.

Валерий, представитель солигорской маршрутной сети, сказал, что солигорчане будут работать до конца, и демпинг им не важен.