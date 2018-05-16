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В мире
16.05.2018
Meduza
В России уже месяц пытаются заблокировать Telegram. Есть ли у борьбы успехи?

С 16 апреля были заблокированы миллионы IP-адресов Google, Amazon и других хостинг-провайдеров (часть из них потом разблокировали).

Из-за массовых блокировок с перебоями начали работать онлайн-игры, сервисы на консоли PlayStation и ресурсы, необходимые ученым.

Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову приходится общаться с журналистами через ICQ.

Следственный комитет завел канал в TamTam, но продолжает писать в телеграме — подписчиков в десять раз больше.

Мессенджером пользуется даже глава Роскомнадзора Александр Жаров и другие чиновники.

Падение просмотров телеграм-каналов — около 15%, это в пределах нормы для майских праздников. У большинства россиян мессенджер продолжает работать.

Пальчис: «Россия воюет с Telegram не просто потому, что это популярный мессенджер»

 
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