Реклама Обратная связь
Подписаться на уведомления
PDF-выпуски
В России уже месяц пытаются заблокировать Telegram. Есть ли у борьбы успехи?
С 16 апреля были заблокированы миллионы IP-адресов Google, Amazon и других хостинг-провайдеров (часть из них потом разблокировали).
Из-за массовых блокировок с перебоями начали работать онлайн-игры, сервисы на консоли PlayStation и ресурсы, необходимые ученым.
Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову приходится общаться с журналистами через ICQ.
Следственный комитет завел канал в TamTam, но продолжает писать в телеграме — подписчиков в десять раз больше.
Мессенджером пользуется даже глава Роскомнадзора Александр Жаров и другие чиновники.
Падение просмотров телеграм-каналов — около 15%, это в пределах нормы для майских праздников. У большинства россиян мессенджер продолжает работать.
Пальчис: «Россия воюет с Telegram не просто потому, что это популярный мессенджер»
Главное