Откуда у брестского «Динамо» деньги на Марадону?

Новость о назначении Диего Марадоны председателем правления брестского «Динамо» поразила не только болельщиков, но и белорусов, которые за отечественным футболом не следят.

Один из самых популярных вопросов на форумах – «за чей счет банкет»?

С высокой долей вероятности можно утверждать, что деньги не бюджетные. А вот чьи именно, сказать уже сложнее.

Не так давно брестское «Динамо» развивал шейх из ОАЭ и один из руководителей дубайской компании Sohra Overseas Поль Даэр. Именно при нем в клубе появились большие деньги, команда стала подписывать сильных белорусских и иностранных футболистов.

Но сообщается, что в прошлом году Поль Даэр продал свои акции «Динамо».

На вопрос sport.tut.by о новых владельцах клуба пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова 16 мая ответила так:

— Они — не медийные люди и не раскрывают себя. Да, уже год, как у нас новые владельцы.

О грандиозных планах новых хозяев ранее говорило то, что в апреле брестское «Динамо» открыло офис в Китае.

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