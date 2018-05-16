Белорус уехал жить в Нью-Йорк, а сейчас вернулся: «Я больше не узнаю жителей Минска»

И вот зачем.

С Анастасией и Алексеем Гриненко мы встречаемся в репетиционном зале под последние аккорды песни из мюзикла «Недалеко от нормы». Потертый пол, видавшее виды пианино, зеркальная стена, пластмассовая люстра-жирандоль, за которую еще десять лет назад было бы стыдно, а сейчас сойдет за ретро.

Минчане Алексей и Анастасия Гриненко – брат и сестра. Он – бывший актер музыкального театра, который в 2010 году перебрался в Нью-Йорк, где сейчас преподает и заканчивает работу над диссертацией по истории мюзикла. Она – создательница и режиссерка частного театра «Территория мюзикла». Влюбленные в мюзикл и английский язык, они перевели на русский и поставили в Минске необычный спектакль о психическом расстройстве и взаимоотношениях в семье. От идеи до реализации прошло три года – в итоге каждый показ собирает аншлаги.

Алексей вырвался в Минск буквально на несколько дней, чтобы увидеть свое детище на сцене. Он все еще привыкает к местному времени и к городу, который, по его словам, сильно изменился за те пять лет, которые он здесь не был. Говорит, что за это время поменялись и визуальные, и поведенческие сценарии, отчего даже в знакомых местах он ощущает себя чуть-чуть иностранцем:

– Я больше не знаю местных кодов. Раньше я по внешнему виду человека мог догадаться, кто он. А тут я этих персонажей вообще не узнаю. Прислушиваюсь к обрывкам разговоров и пытаюсь понять, кто этот человек, чем занимается.

«Для меня важно, что поднимается проблема депрессии»

– Кстати о сценариях: о чем спектакль «Недалеко от нормы»?

– Для меня он о людях, которые отличаются от того, что принято считать «нормальным человеком». В кавычках, потому что я лично не представляю, что такое «норма», но тем не менее она диктует определенное поведение в обществе.

И о том, как на такого человека влияет непонимание семьи. Это история взаимодействия маленького человеческого коллектива под давлением общества с его представлениями о том, как надо правильно себя вести. И постепенное осознание того, что каждый из нас самобытен.

Для меня важно, что в пьесе поднимается проблема депрессии. У главной героини – клиническая депрессия. Но депрессия в той или иной степени случается у большинства из нас. Поэтому спектакль еще и о том, что плохие чувства имеют право быть, что они часть нашей жизни. Для меня это рассказ о людях, которые «другие», о том, как сложно жить. Но одновременно и о том, что it’s okay.

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