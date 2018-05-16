«Нужно идти дальше: «Беларусьфільм» должен возглавить Альмадовар»

Собрали реакцию Байнета на новость о том, что Марадона возглавил брестское «Динамо».

Легендарный футболист Диего Марадона стал председателем правления брестского «Динамо». Контракт был подписан в Абу-Даби сроком на три года. Сообщается, что аргентинец приступит к своим полномочиям после окончания чемпионата мира в России.

Новость мгновенно стала одной из самых обсуждаемых в соцсетях. Предлагаем избранные моменты.

Уладзімір Хільмановіч

«Некалi у Гароднi была такая крычалка: «Химик» будет в высшей лиге, если купит Румменигге!». А вось жа купiла берасьцейскае Дынама Марадону!»

Виктор Марчук

«ФБ обратил внимание на то, как быстро в этом мире меняются ситуации. Сегодня обсуждаем, приедет или не приедет Марадона в Брест работать с «Динамо». А вспомните, что было всего три года назад: болельщики подарили игрокам «Динамо» футбольную форму, которую они купили за собственные деньги. До этого момента футболисты играли в единственном комплекте экипировки».

Dźmitry Hurnievič

«Сьмешны гэты ход з Марадонам. Трэба ісьці далей. «Беларусьфільм» павінен узначаліць Пэдра Альмадовар, чаргінцоўскі СПБ — Мішэль Уэльбэк, «Белую Русь» — Джасьцін Трудо, журы «Славянскага базару» трэба аддаць Мэрліну Мэнсану. Адчай».

Из обсуждения на дискуссионной площадке talks.by:

«У нас только один президент», — напомнил на всякий случай один из участников обсуждения, так как Диего Марадона написал в Instagram, что будет президентом брестского «Динамо».

«Стена как в подвале. Может его там пытают?» — прокомментировал с недоверием фото улыбающегося аргентинца другой участник дискуссии.

Некоторые из форумчан обеспокоились финансовым вопросом: «Даже я в Минске слышу, как затрещал бюджет Бреста».

А кто-то просто радуется необычной новости: «Динамо «Брест» — THE BEST! Это признал великий Марадона!», «Боже, спасибо, что я дожил до того времени, когда такое произошло. Фантастика, космос, больше нет слов!»

Хайпануть на легенде: «Интересна цена вопроса, но в любом случае, грошы не народные»