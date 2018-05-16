Лукашенко угостил Рахмона шоколадом. Фотофакт
Во вторник главы Беларуси и Таджикистана посетили в Душанбе выставку продукции нашей страны.
Во время нее Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон отведали новый шоколад «Президент» производства «Коммунарки».
Президенту Таджикистана подарили несколько коробок шоколада.
Пока о конкретике во время визита Лукашенко в Душанбе сообщается крайне мало. Стало известно, что Беларусь выиграла тендер на поставку первых четырех электробусов в Душанбе.
Визит Лукашенко завершится в четверг.
Лукашенко пришел в буфет со своей шоколадкой
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