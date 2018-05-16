Лукашенко угостил Рахмона шоколадом. Фотофакт

Во вторник главы Беларуси и Таджикистана посетили в Душанбе выставку продукции нашей страны.

Во время нее Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон отведали новый шоколад «Президент» производства «Коммунарки».

Президенту Таджикистана подарили несколько коробок шоколада.

Пока о конкретике во время визита Лукашенко в Душанбе сообщается крайне мало. Стало известно, что Беларусь выиграла тендер на поставку первых четырех электробусов в Душанбе.

Визит Лукашенко завершится в четверг.

Лукашенко пришел в буфет со своей шоколадкой