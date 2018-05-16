Скоропостижно скончался Михаил Козич из топ-200 бизнесменов Беларуси

Утром 15 мая его нашли дома мертвым. Что стало причиной смерти 62-летнего гендиректора брестской торговой сети «Продтовары», пока неизвестно.

Заместитель директора Зинаида Микула сказала, что на здоровье директор не жаловался, еще накануне с ним обсуждались рабочие планы, сообщает «Наша Ніва».

Михаил Козич родился в 1956 году в деревне Старое Село (Жабинковский район, Брестская область). Окончил Институт народного хозяйства в Минске, затем работал в пищевой отрасли. Генеральный директор ОАО «Продтовары» с 2012 года.

Являлся членом совета «Белой Руси», почетным консулом Словакии.

Входил в топ-200 самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси.

Михаил Козич был одним из пионеров новых форм торговли в Бресте (таких, как магазины самообслуживания), создал супермаркет «Мiкс» раньше, чем до Бреста добрались крупные торговые сети из столицы, пишет «Вечерний Брест».