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Скандалы
16.05.2018
Салiдарнасць
«Химик» ранил трех милиционеров в гомельском троллейбусе. Его подстрелили

Около полуночи в Гомеле на остановке общественного транспорта «Универмаг» очевидцы видели на полу троллейбуса лужу крови. По предварительной информации, пострадали трое оперативников при задержании мужчины.

Об этом пишут в сообществе «Это Гомель, детка».

Нападавший должен отбывать срок по «наркотической» статье в колонии-поселении. Сообщается, что милиционеры получили серьезные ранения ног.

Нападавший скрылся с места преступления. Но, как сообщает Onliner.by, ОМОН задержал подозреваемого около 6 утра — он также в больнице с пулевым ранением.

 
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