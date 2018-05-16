«Химик» ранил трех милиционеров в гомельском троллейбусе. Его подстрелили
Около полуночи в Гомеле на остановке общественного транспорта «Универмаг» очевидцы видели на полу троллейбуса лужу крови. По предварительной информации, пострадали трое оперативников при задержании мужчины.
Об этом пишут в сообществе «Это Гомель, детка».
Нападавший должен отбывать срок по «наркотической» статье в колонии-поселении. Сообщается, что милиционеры получили серьезные ранения ног.
Нападавший скрылся с места преступления. Но, как сообщает Onliner.by, ОМОН задержал подозреваемого около 6 утра — он также в больнице с пулевым ранением.
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