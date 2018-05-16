Марадона возглавил брестское «Динамо» и сфотографировался с белорусским флагом

Самый невероятный футбольный слух года все-таки стал реальностью.

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона стал председателем правления брестского «Динамо». Контракт был подписан в Абу-Даби сроком на три года.

Марадона приступит к своим полномочиям после окончания чемпионата мира в России.

Он будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию брестского «Динамо».

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