Марадона возглавил брестское «Динамо» и сфотографировался с белорусским флагом
Самый невероятный футбольный слух года все-таки стал реальностью.
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона стал председателем правления брестского «Динамо». Контракт был подписан в Абу-Даби сроком на три года.
Марадона приступит к своим полномочиям после окончания чемпионата мира в России.
Он будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию брестского «Динамо».
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