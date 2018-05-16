Исследование про миллениалов: реже пьют и более счастливы

Они формируют и ускоряют тренды, но «взрослеть» при этом не спешат.

«Советский человек» уходит в прошлое. Двигателем социальных перемен становятся люди, вступившие в самостоятельную жизнь в 1990–2000-е. Самое молодое взрослое поколение — миллениалы.

О парадоксах молодых и поколенческой разнице — новое исследование профессора НИУ ВШЭ Вадима Радаева.

Межпоколенческие границы автор предлагает проводить по периоду вступления во взрослую жизнь (в 17–25 лет, когда человек становится самостоятельным и наиболее восприимчив к изменениям в социуме), а также по ключевым и совместно пережитым историческим событиям и процессам.

Исследователь выяснял, чем разнятся поколения в вопросах здорового образа жизни, религиозности, планирования семьи, использования цифровых технологий и оценки собственного благополучия.

Миллениалы в большинстве случаев заметно и статистически значимо отличаются от предшествующего реформенного поколения (период взросления: 1985–1999), не говоря уже о более старших поколениях — таков вывод Вадима Радаева по результатам анализа данных опросов более 250 тыс. респондентов.

В отличие от предшественников миллениалы не спешат «взрослеть» — откладывают вступление в брак, рождение детей, выход на рынок труда.

В 2016 году при медианном возрасте 27 лет считали себя женатыми/замужними лишь 54% из них, а 41% еще никогда не образовывали семью. Предыдущее поколение (реформенное) в аналогичном возрасте было активнее: 68% и 24% соответственно.

Продолжение статьи читайте здесь