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Лица
16.05.2018
Пловчиха, которая стала секс-символом Дании

Пернилла Блуме – чемпионка и бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года.

В Рио-де-Жанейро Блуме выиграла дистанцию 50 метров вольным стилем с национальным рекордом, а также вместе с Мие Нильсон, Рикке Меллер Педерсен и Джанетт Оттесен установила европейский рекорд и завоевала бронзу в комбинированной эстафете 4×100 метров, отмечает tribuna.com.

Вернувшись на родину, девушка снялась в откровенной фотосессии, и, судя по количеству лайков в ее Instagram, стала новым секс-символом страны.

 
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