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Общество
15.05.2018
До +26°С и грозы. Какой будет погода к концу недели

Прогноз на ближайшие дни.

В среду, 16 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +9..+15°С, во второй половине дня повысится до +20..+26°С, по юго-западу страны +17..+19°С, сообщает сайт Гидрометцентра.

17 мая на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. Ветер южной четверти умеренный, при грозах порывистый, днем местами по юго-западу республики сильный порывистый. Температура воздуха ночью +10..+15°С, днем +19..+26°С, в юго-западных районах +16..+18°С.

18 мая на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах ожидаются грозы. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах плорывистый. Температура воздуха ночью +8..+13°С, днем +16..+22°С, по востоку до +24°С.

 
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