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Общество
15.05.2018
Марина Светлова
Белорусы вспомнили строчку из Оруэлла, когда прочли новость о росте своих доходов

Статистика не подтвердила ощущений.

Белстат опубликовал очередные данные относительно доходов белорусов. Неожиданно оказалось, что граждане стали богаче. Причем, даже вдвое богаче, чем планировали власти.

Так, согласно статистике, реальные располагаемые денежные доходы в первом квартале выросли на 7,6% к аналогичному периоду прошлого года. Это при том, что власти прогнозировали на первый квартал рост в 3,8%.

Впрочем, выяснилось, что сами белорусы роста своего благосостояния вовсе не почувствовали. «Да ладно, вы серьезно? Ахаха!» — смеялись комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.

Большинство с иронией восприняло эту новость:

«О как! А белорусы-то в курсе?»

«Жить становится лучше, веселее и сытнее».

«Поехал покупать остров на Минском море».

«Не торопись-ка, подожди еще одно-два увеличение доходов и о Карибах стоит задуматься», — вторили другие.

Многие же недоумевали, откуда такие цифры?

«С какого перепуга они могут вырасти? Нет ни одной предпосылки, все в минусах и во всех векторах».

«Стыдно. Реально СТЫДНО!!! Как получал 300, так и получаю. А в магазине плачу в два раза дороже!!! ХОРОШО ЖИВУ!!!»

«Когда народец, как в медовые годы, станет чистым покупателем валюты, тогда и можно будет говорить о том, что стало лучше. А пока белорусы каждый месяц на 200 миллионов долларов продают больше, чем покупают (проедают заначки)».

«Начальство сделало себе зп, работяг нагнули, в среднем все рады жизни».

«Время поднимать квартплату и вводить новые поборы! Ура, товарищи! Победа социал-ориентира не за горами! Догоним и перегоним загнивающий Запад по расходам!»

Впрочем, кое-кто все же нашел тех, у кого улучшилось благсостояние:

«Даже если завтра по 5 к. зарплата будет, то всё равно будут вопить, что нищают. Есть знакомые с четырьмя квартирами, домом в километре от города и по кроссоверу на члена семьи, но всё равно ноют, что плохо жить... Болотный климат, что сказать...»

«Да! У пенсионеров выросло. На целых 12 «рублеў»! Даже не знают, куда бы их потратить?!»

 «Дроздуны и те, кто пишет эти отчеты — вот кто стал жить лучше!»

«Если Белстат отчет о ЧМ по хоккею напишет, то получится, что наша сборная не стала последней в группе, а возглавила первую лигу».

А некоторые комментаторы по этому поводу вспомнили Оруэлла: 

«В книге «1984» было такое Министерство Правды. Допустим, когда месячная норма шоколада урезалась со 100 г до 80 г, министерство переписывало все документы таким образом, что выходило, будто в предыдущем месяце норма шоколада была 60 г. Так благосостояние народа росло, причем постоянно и неуклонно».

«Да тут можно всю книгу цитировать. «День и ночь телеэкраны хлещут тебя по ушам статистикой, доказывают, что у людей сегодня больше еды, больше одежды, лучше дома, веселее развлечения, что они живут дольше, работают меньше, и сами стали крупнее, здоровее, сильнее, счастливее, умнее, просвещеннее, чем пятьдесят лет назад. Ни слова тут нельзя доказать и нельзя опровергнуть».

«Тому, кто правит и намерен править дальше, необходимо умение искажать чувство реальности».

Справка. Реальные располагаемые денежные доходы населения — один из главных экономических показателей, по которым определяется благосостояние граждан. Это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

 
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