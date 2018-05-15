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Спорт
15.05.2018
Михаил Миронович
7 из 7: Сборная Беларуси проиграла все матчи на чемпионате мира по хоккею

Сборной Беларуси по хоккею не удалось хлопнуть дверью на чемпионате мира-2018. Последний матч в Дании тоже проигран.

Казалось бы, команда максимально дискредитировала себя еще до игры со словаками. Но во вторник она заполнила бочку дёгтя до краёв «с горочкой». Наши хоккеисты за 9 минут до конца матча вели в счете 4:3, но за оставшееся время ухитрились пропустить четыре шайбы…

Беларусь – Словакия – 4:7 (0:2, 2:0, 2:5)

Шайбы:

0:1 — Бакош (Надь, Секера, 0.18)

0:2 — Юрчо (Бакош, Надь, 10.07, в большинстве)

1:2 — Китаров (Дрозд, Фальковский, 32.24, в меньшинстве)

2:2 — Лингле (Левша, Платт, 35.00, в большинстве)

2:3 — Бакош (Надь, 47.53)

3:3 — Ковыршин (Сушко, Павлович, 48.37)

4:3 — Воробей (Шарангович, Платт, 50.18, в большинстве)

4:4 — Юрчо (Бакош, Надь, 51.17)

4:5 — Говорка (Криштоф, 54.57)

4:6 — Дялога (55.48, буллит)

4:7 — Криштоф (Юрчо, Надь, 59.42, в большинстве)

Зато Сергей Дрозд наконец-то прервал свою антирекордную серию и записал на свой счет «ассист».

Турнирная таблица группы А перед последним матчем (Швеция – Россия) выглядит так:

1. Швеция – 17 (после 6 матчей)

2. Россия – 16 (6)

3. Чехия – 15 (7)

4. Швейцария – 12 (7)

5. Словакия – 11 (7)

6. Франция – 6 (7)

7. Австрия – 4 (7)

8. Беларусь – 0 (7)

На самом деле, чемпионат мира для сборной Беларуси не закончен. Впереди – крутые разборки на высшем уровне.

 
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